Правительство поддержало законопроект об установлении 30-дневного срока оплаты при госзакупках

Правительство РФ поддержало законопроект об установлении предельного срока оплаты заказчиком товаров и услуг при госзакупках в 30 дней, но с некоторыми замечаниями. Такая информация размещена на сайте кабмина.

Инициатива была внесена в Госдуму депутатами Самарской губернской думы, которые предложили внести поправки в закон, определяющий порядок проведения госзакупок.

Законопроектом предлагается установить, что срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги по договору должен составлять не более 30 дней с даты подписания им документа о приемке товара, выполнения работы или оказания услуги по договору.

Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний. Оно считает целесообразным установить предельный срок оплаты, но предлагает предусмотреть обязанность заказчика в положении о закупке устанавливать перечень товаров, работ, услуг, при приобретении которых будут применены иные сроки оплаты или порядок их исчисления.