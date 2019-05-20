Правительство поддержало законопроект об установлении 30-дневного срока оплаты при госзакупках

Инициатива была внесена в Госдуму депутатами Самарской губернской думы, которые предложили внести поправки в закон, определяющий порядок проведения госзакупок.
Законопроектом предлагается установить, что срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги по договору должен составлять не более 30 дней с даты подписания им документа о приемке товара, выполнения работы или оказания услуги по договору.
Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний. Оно считает целесообразным установить предельный срок оплаты, но предлагает предусмотреть обязанность заказчика в положении о закупке устанавливать перечень товаров, работ, услуг, при приобретении которых будут применены иные сроки оплаты или порядок их исчисления.