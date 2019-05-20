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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Правительство поддержало законопроект об установлении 30-дневного срока оплаты при госзакупках

    Правительство поддержало законопроект об установлении 30-дневного срока оплаты при госзакупках

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    Правительство РФ поддержало законопроект об установлении предельного срока оплаты заказчиком товаров и услуг при госзакупках в 30 дней, но с некоторыми замечаниями. Такая информация размещена на сайте кабмина.

    Инициатива была внесена в Госдуму депутатами Самарской губернской думы, которые предложили внести поправки в закон, определяющий порядок проведения госзакупок.

    Законопроектом предлагается установить, что срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги по договору должен составлять не более 30 дней с даты подписания им документа о приемке товара, выполнения работы или оказания услуги по договору.

    Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний. Оно считает целесообразным установить предельный срок оплаты, но предлагает предусмотреть обязанность заказчика в положении о закупке устанавливать перечень товаров, работ, услуг, при приобретении которых будут применены иные сроки оплаты или порядок их исчисления.

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