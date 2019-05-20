Малому бизнесу возместят расходы по кредитам под залог интеллектуальных прав

Начал действовать механизм господдержки для предприятий малого и среднего бизнеса, предусматривающий снижение расходов по кредитам, выданным под залог интеллектуальных прав. На эти меры в 2019 г. планируется выделить 40 млн руб., а в период до 2024 г. — 640 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Правила предусматривают предоставление субсидий субъектам МСП, заключившим кредитный договор с банком, если в отношении таких кредитов «Корпорацией МСП» предоставлена независимая гарантия. При этом, в качестве обеспечения со стороны заемщика должны выступать исключительные права на интеллектуальную собственность в совокупном объеме не менее 50% от общей стоимости залоговой массы. В результате МСП получат возмещение части расходов по обслуживанию таких кредитов.

Как отметил министр экономического развития Максим Орешкин, господдержка позволит расширить возможности финансирования высокотехнологичных компаний, обладающих исключительными правами на изобретения. Эта мера поддержит технологические МСП, продукция которых обладает мировой новизной и перспективами мировой конкурентоспособности. Компании получат дополнительный стимул к росту, выходу на зарубежные рынки, реализации высокотехнологичных проектов, повышению производительности труда.