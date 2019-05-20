44-ФЗ ждут очередные поправки к осенней сессии

Рабочая группа Государственной Думы подготовит к осенней сессии пакет поправок в 44-ФЗ с учетом поручений Президента РФ, мнений профессионального сообщества, регионов и депутатского корпуса. Изменения упростят участие отечественных производителей высокотехнологичной продукции в реализации национальных проектов. Об этом заявил на пленарном заседании ГД заместитель Председателя Комитета по финансовому рынку Антон Гетта.

Он напомнил, что глава государства четко дал понять, что необходимо обеспечить своевременное и качественное исполнение национальных проектов на всех этапах их реализации. Президент также заострил внимание на том, что одна из системных задач национальных проектов – сформировать в России спрос именно на отечественную высокотехнологичную продукцию.

По словам заместителя Председателя Комитета, нужно действовать в конкурентной среде в системе госзакупок. Однако на практике появляются искусственные барьеры и создание ложной конкуренции. В апреле депутаты провели необходимую законотворческую работу, чтобы деньги в системе государственных закупок заработали максимально быстро, без каких либо проволочек.

Антон Гетта отметил, что закон об изменении порядка госзакупок был в кратчайшие сроки доработан, созданной по поручению Председателя ГД Вячеслава Володина рабочей группой, и принят Государственной Думой 18 апреля, а 1 мая подписан главой государства. Это 128 поправок в 44-ФЗ. В частности, совершенствуется система доступа к медицинским препаратам отдельных категорий граждан. Также упрощается система проведения конкурсных процедур в строительстве – до 2 млрд руб. повышается ценовой порог для коротких аукционов.