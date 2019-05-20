ФАС: уличенные в картелях на три года лишатся доступа к госзакупкам

Федеральная антимонопольная служба подсчитала, что выявляет лишь 1% различных схем сговоров и картелей. При этом, как отметил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев, масштаб расследуемых дел различен.

За одним расследованием может стоять 25 компаний, которые более 10 лет делили между собой рынок. Более 80% нарушений антимонопольного законодательства – это картель. К примеру, в 2017 г. фармацевтическая отрасль лишилась титула чемпиона по числу картелей, уступив место дорожному строительству. По словам Андрея Тенишева, это хороший результат. «В 2015 г. мы наблюдали прорыв по количеству сговоров на торгах. Волну удалось сбить к 2018 г.», – отметил он.

Представитель ФАС отметил, что не все компании идут на нарушения осознанно, часто инициаторами сговоров являются менеджеры тендерных отделов фармкомпаний, размер премий которых зависит от количества и суммы госконтрактов.

«Надеюсь, количество дел будет меньшим, но в этом году они точно будут, и достаточно серьезные», – добавил он.

В настоящий момент рассматривается новый антимонопольный пакет документов и изменения в регулировании. Как отметил эксперт, будет создан реестр участников картелей, которые на три года будут лишаться права участия в госзакупках.