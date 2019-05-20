Электронные госзакупки попадут на запись Казначейства

Вступило в силу постановление Правительства РФ, которое назначает Федеральное казначейство оператором системы «Независимый регистратор» и теперь будет мониторить электронные площадки госзакупок.

Система «Независимый регистратор» обеспечивает резервирование и хранение истории проведения электронных торгов. Вся информация передается в систему «ФАС-Контроль». В результате, контролирующие органы могут оперативно получать сведения о юридически значимых действиях по ходу аукционов. Кроме этого, система способна выявлять случаи мошенничества при проведении госзакупок.

Все действия участников торгов регистратор фиксирует на видео. На запись попадет и доступность электронных площадок, наличие интернет-соединения и настройки рабочего места пользователя.

Данные видеофиксации «Независимый регистратор» участники закупок могут представить в ФАС и подтвердить наличия или отсутствия технических неполадок в работоспособности электронной площадки, сообщает антимонопольная служба в разъясняющем письме для участников закупок. Таким образом, участники торгов могут защитить свои интересы. Скриншоты, которые в таких случаях предоставляют участники аукциона, не позволяют достоверно установить факт сбоя в его работе.