Сервис электронной регистрации прав на недвижимость – договор о сотрудничестве между ЭТП ГПБ и ООО «ЭТАЖИ МОСКВА ЮЗАО».

Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ) и Общество с ограниченной ответственностью «ЭТАЖИ МОСКВА ЮЗАО» заключили договор о сотрудничестве по сервису «Организация электронного документооборота для обеспечения государственной регистрации недвижимости в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестре)».

«Мы рады приступить к сотрудничеству с ООО «ЭТАЖИ МОСКВА ЮЗАО» и заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с лидером рынка недвижимости. Наш сервис доступен для сделок купли-продажи недвижимости на первичном и вторичном рынке и позволяет зарегистрировать права на недвижимость в Росреестре с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи с соблюдением требований действующего законодательства», - заявил руководитель проекта ООО ЭТП ГПБ Александр Кильмет.

«Современные IT-продукты востребованы рынком недвижимости.

Электронная регистрация прав от надежного партнёра непосредственно в офисах нашей Компании —это новое направление оказания государственных услуг и новые возможности для нашей Компании и во благо наших клиентов. Не нужно ездить по МФЦ, отделениям Росреестра, вы приходите в офис компании и оформляете подачу документов на государственную регистрацию в режиме онлайн, что экономит время», — поясняет Директор ООО «ЭТАЖИ МОСКВА ЮЗАО» Евгений Затонский.

О компании ООО ЭТП ГПБ

ООО ЭТП ГПБ – дочернее общество Газпромбанка (Банка ГПБ (АО)). Компания возглавляет ТОП-3 электронных площадок с 2014 года, где ведутся закупки по 223-ФЗ (по данным Минэкономразвития РФ), проводит торги для государственных корпораций, компаний с госучастием и государственных и коммерческих заказчиков. ЭТП ГПБ - это высокотехнологичная межотраслевая электронная торговая площадка, интегрированная с банковскими сервисами Банка ГПБ (АО), которая совместима с основными ERP и SRM системами, позволяет индивидуально моделировать бизнес-процессы, оказывает сервисы в области цифровых услуг и имеет наивысший рейтинг безопасности и отказоустойчивости. Сайт Компании: https://etpgpb.ru/.

О Компании «Этажи».

Компания «Этажи» основана в 2000 году и является лидером рынка недвижимости. У Компании более 80 офисов и франчайзи-партнеров по всей России и за рубежом. Филиал в г.Москва начал свою деятельность в 2016 году.



