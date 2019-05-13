Запущен новый сайт сервиса Витрина инвестиционных проектов

Мы обновили сайт проекта Invest Vitrina и расширили его функционал!

В рамках этого сервиса создается комфортная среда для работы с инвестициями, участникам инвестиционного рынка предоставляется широкий спектр сопутствующих сервисов и услуг для размещения инвестиционных проектов и привлечения инвестиций в реальный сектор экономики.

Витрина инвестиционных проектов разработана при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и группы Газпромбанка для улучшения качества взаимодействия участников инвестиционного рынка, готовых вести диалог для успешной реализации проекта.

На сайте можно пройти регистрацию для поиска проектов для инвестирования или продвижения собственного инвестиционного проекта.

В разделе «Проекты» представлены примеры карточек проектов и возможность поиска по всем отраслям, типам и статусам инвестиционных инициатив.

На сайте Витрины инвестиционных проектов организован раздел «Новости», где можно ознакомиться с актуальной информацией, новыми тенденциями, законодательными инициативами и главными событиями в области инвестиций. Здесь также будут представлены обучающие и экспертные статьи по функционалу площадки и отраслевым вопросам.

В разделе «Аналитика» представлены материалы по пользованию сервисами Invest Vitrina и отраслевая аналитика от экспертов.

Витрина инвестиционных проектов предлагает удобную и функциональную линейку Тарифов с доступом к проектам по различным отраслям и регионам, на разные периоды с индивидуальной настройкой параметров, возможность получить услуги личного менеджера и квалифицированную поддержку на всех этапах.

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Остались вопросы – свяжитесь с нашими специалистами:

почта: info@investvitrina.ru



телефон: +7 (495) 150 06 61



