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    Федеральное казначейство – оператор «Независимого регистратора»

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    Правительство РФ определило Федеральное казначейство оператором информационной системы «Независимый регистратор», соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

    Как указано в справке к документу, Федеральное казначейство стало федеральным органом исполнительной власти, который уполномочен обеспечивать эксплуатацию информационной системы «Независимый регистратор». Система нужна для обеспечения мониторинга и фиксации действий участников госзакупок.

    Ранее в 44-ФЗ были внесены изменения, в соответствии с которыми кабмин должен был определить федеральное ведомство, уполномоченное обеспечивать эксплуатацию, развитие системы «Независимый регистратор» и предоставление информации из нее. Это государственная информационная система, обеспечивающая мониторинг и фиксацию действий участников контрактной системы в сфере закупок в единой информационной системе в сфере закупок.

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