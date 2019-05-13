Федеральное казначейство – оператор «Независимого регистратора»

Правительство РФ определило Федеральное казначейство оператором информационной системы «Независимый регистратор», соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Как указано в справке к документу, Федеральное казначейство стало федеральным органом исполнительной власти, который уполномочен обеспечивать эксплуатацию информационной системы «Независимый регистратор». Система нужна для обеспечения мониторинга и фиксации действий участников госзакупок.

Ранее в 44-ФЗ были внесены изменения, в соответствии с которыми кабмин должен был определить федеральное ведомство, уполномоченное обеспечивать эксплуатацию, развитие системы «Независимый регистратор» и предоставление информации из нее. Это государственная информационная система, обеспечивающая мониторинг и фиксацию действий участников контрактной системы в сфере закупок в единой информационной системе в сфере закупок.