Для участников госзакупок могут установить дополнительные ограничения

Правительство РФ предлагает не допускать к закупкам лиц, которые уклонялись от уплаты НДФЛ и страховых взносов. Поручение с соответствующей информацией опубликовано на официальном сайте правительства.

Согласно документу, Министерству финансов РФ, Министерству труда РФ и Федеральной антимонопольной службе РФ необходимо проработать вопрос о целесообразности внесения изменений в 44-ФЗ, касающихся недопущения к участию в закупках лиц, которые уклонялись от уплаты НДФЛ и страховых взносов.

Не исключено, что изменения в 44-ФЗ успеют внести уже в июне – июле. Ведомства должны подготовить проект с поправками до 20 мая, а значит, его могут представить в Госдуму до окончания весенней сессии.

Кроме этого, Минфину и Минэкономразвитию совместно с Корпорацией МСП поручено проработать и представить предложения по установлению дополнительных показателей, характеризующих эффективность мер государственной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства. Проект с поправками также должен быть подготовлен до 20 мая 2019 г.

С полным текстом документа можно познакомиться на сайте правительства: Поручения по итогам обсуждения в Госдуме отчета Правительства о результатах работы в 2018 г.

(http://government.ru/orders/selection/401/36508/)