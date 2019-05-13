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    Для участников госзакупок могут установить дополнительные ограничения

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    Правительство РФ предлагает не допускать к закупкам лиц, которые уклонялись от уплаты НДФЛ и страховых взносов. Поручение с соответствующей информацией опубликовано на официальном сайте правительства.

    Согласно документу, Министерству финансов РФ, Министерству труда РФ и Федеральной антимонопольной службе РФ необходимо проработать вопрос о целесообразности внесения изменений в 44-ФЗ, касающихся недопущения к участию в закупках лиц, которые уклонялись от уплаты НДФЛ и страховых взносов.

    Не исключено, что изменения в 44-ФЗ успеют внести уже в июне – июле. Ведомства должны подготовить проект с поправками до 20 мая, а значит, его могут представить в Госдуму до окончания весенней сессии.

    Кроме этого, Минфину и Минэкономразвитию совместно с Корпорацией МСП поручено проработать и представить предложения по установлению дополнительных показателей, характеризующих эффективность мер государственной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства. Проект с поправками также должен быть подготовлен до 20 мая 2019 г.

    С полным текстом документа можно познакомиться на сайте правительства: Поручения по итогам обсуждения в Госдуме отчета Правительства о результатах работы в 2018 г.

    (http://government.ru/orders/selection/401/36508/)

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