СП: Доля отечественной медпродукции в госзакупках увеличилась до 24,3%

Счетная палата РФ сообщила о росте отечественной медпродукции в госзакупках. По подсчетам аудиторов, за четыре года доля российской медпродукции в госзакупках увеличилась с 20,9% до 24,3%. При этом объем рынка медизделий вырос почти в полтора раза и достиг 280,9 млрд рублей.

Счетная палата провела аудит в Министерстве промышленности и торговли РФ, которое отвечает за исполнение госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности». Выяснилось, что российский рынок медизделий за четыре года вырос почти в полтора раза и по итогам 2018 г. его объем составил 280,9 млрд рублей. Вместе с этим увеличилась и доля отечественных медизделий в госзакупках: с 20,9% в 2014 г. до 24,3% в 2018 г. Причем расходы бюджета на поддержку медицинской промышленности в 2014-2018 гг. превысили 21 млрд руб. Еще свыше 2,8 млрд руб. направил Фонд развития промышленности.

В ходе аудита Счетная палата выявила и ряд недостатков. К примеру, из-за длительных сроков регистрации еще не получены удостоверения на разработанные изделия по 75 контрактам, завершенным в 2017 г. Аудиторы рекомендовали Минздраву усилить контроль над регистрацией медизделий, а Минпромторгу – провести мониторинг научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и обеспечить серийное производство разработанных изделий. Для решения этого вопроса Минпромторгом совместно с Минздравом создана межведомственная рабочая группа.

Еще аудиторы также указали на низкую дисциплину производителей. Так, только треть из почти 3 тыс. компаний предоставили Минпромторгу отчеты о выпуске и реализации продукции.