КЕЙС: Заказчик отклонил заявку, пусть обоснует

Рассмотрим ситуацию, организация N, подпадающая под действие 223-ФЗ, решила объявить конкурс на электронной торговой площадке, предмет закупки – офисное оборудование. Поставщик подал заявку на участие, одним из документов вложенных документов был акт выполненных работ, подписанный организацией, прекратившей свое существование на момент подписания. Заказчик отклонил эту заявку на основании предоставления участником торгов недостоверной информации, но что именно, не указав в протоколе рассмотрения заявок. Реакцией поставщика была жалоба в ФАС на действия заказчика, где он ссылался на положение о закупке заказчика, в котором есть пункт, обязывающий заказчика детально разъяснять причины отказа в отклонении заявок.

Решением ФАС действия заказчика были признаны с нарушением принципа информационной открытости госзакупок. В случае отклонения заявок заказчик обязан указывать подробные причины, в соответствии с пунктами закупочной документации и . 1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Вывод: В данном случае даже если заявка содержит недостоверные сведения, отклоняя ее заказчик обязан подробно обосновать причины, ссылаясь на конкретный документ.