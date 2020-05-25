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    Минстрой предложил единые правила закупок по 223-ФЗ строительных работ «под ключ»

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    Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ предложило единые правила закупок по 223-ФЗ работ по строительству, реконструкции или капитальному ремонту объекта капитального строительства. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Его общественное обсуждение продлится до 8 июня.

    В документе говорится об особенностях заключения и исполнения договора, предметом которого одновременно являются работы по подготовке проектной документации или выполнению инженерных изысканий, работы по строительству, реконструкции или капремонту объекта капстроительства, а также поставка оборудования.

    Такие закупки будут возможны в случае финансирования работ из средств юридических лиц, указанных в ГрК РФ. Заказчики в своем положении смогут определить дополнительные случаи приобретения строительных работ «под ключ».

    Результатом по договору будет являться построенный или реконструированный объект капстроительства, который введен в эксплуатацию.

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