Минстрой предложил единые правила закупок по 223-ФЗ строительных работ «под ключ»

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ предложило единые правила закупок по 223-ФЗ работ по строительству, реконструкции или капитальному ремонту объекта капитального строительства. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Его общественное обсуждение продлится до 8 июня.

В документе говорится об особенностях заключения и исполнения договора, предметом которого одновременно являются работы по подготовке проектной документации или выполнению инженерных изысканий, работы по строительству, реконструкции или капремонту объекта капстроительства, а также поставка оборудования.

Такие закупки будут возможны в случае финансирования работ из средств юридических лиц, указанных в ГрК РФ. Заказчики в своем положении смогут определить дополнительные случаи приобретения строительных работ «под ключ».

Результатом по договору будет являться построенный или реконструированный объект капстроительства, который введен в эксплуатацию.