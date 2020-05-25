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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Инновационная продукция РФ может получить ряд преференций при закупках

    Инновационная продукция РФ может получить ряд преференций при закупках

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    Инновационная продукция РФ может получить ряд преференций при госзакупках и закупках госкомпаний. Соответствующие предложения включены в проект общенационального плана по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики, пишет «Интерфакс».

    Предложения предусматривают введение для всех российских инновационных товаров 15% ценовой преференции, а также использование механизма «третий лишний». Кроме того, предлагается введение квот на закупку продукции российского производства (в том числе инновационных компаний, включенных в соответствующий реестр) в рамках национальных проектов.

    В перечень предложений еще вошли:

    • проведение централизованных госзакупок российской инновационной продукции; 
    • увеличение размера авансовых платежей в госзакупках и закупках госкомпаний; 
    • сокращение сроков оплаты по соответствующим контрактам.
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