Инновационная продукция РФ может получить ряд преференций при закупках

Инновационная продукция РФ может получить ряд преференций при госзакупках и закупках госкомпаний. Соответствующие предложения включены в проект общенационального плана по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики, пишет «Интерфакс».

Предложения предусматривают введение для всех российских инновационных товаров 15% ценовой преференции, а также использование механизма «третий лишний». Кроме того, предлагается введение квот на закупку продукции российского производства (в том числе инновационных компаний, включенных в соответствующий реестр) в рамках национальных проектов.

В перечень предложений еще вошли:

проведение централизованных госзакупок российской инновационной продукции;

увеличение размера авансовых платежей в госзакупках и закупках госкомпаний;

сокращение сроков оплаты по соответствующим контрактам.