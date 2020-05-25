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    Утвержден типовой контракт на поставку продуктов питания

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    Министерство сельского хозяйства РФ утвердило типовой контракт на поставку продуктов питания по 44-ФЗ, приказ вступает в силу 29 мая. Применять его нужно будет только по истечении 30 календарных дней после его появления в ЕИС. Соответствующий приказ Минсельхоза №140 размещен на портале правовой информации.

    Контракт необходимо будет использовать, если предмет закупки относится, в частности, к следующим кодам ОКПД2: 01.12 (кроме 01.12.10.120) — рис нешелушеный, 01.41.2 — молоко сырое крупного рогатого скота, 03.11.2 — рыба морская свежая или охлажденная, которая не является продукцией рыбоводства.

    С полным списком кодов можно ознакомиться в информационной карте типового контракта. Ограничения по размеру НМЦК не установлены.

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