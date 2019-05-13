Госзакупки иностранных систем хранения данных предложили запретить

Министерство промышленности и торговли РФ предложило запретить госзакупки иностранных систем хранения данных и устройств записи, а также ввести ограничения на закупки услуг по их эксплуатации. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке проекта постановления отмечается, что он разработан в рамках реализации принятого в 2016 г. антитеррористического закона, который, в частности, увеличивает срок хранения операторами сотовой связи информации о звонках и сообщениях, а также запрещает использовать несертифицированные средства шифрования.

Такие меры нужны, чтобы развивать национальную экономику и поддержать российских производителей товаров, в том числе при реализации нацпроектов.

Авторы законопроекта обратили внимание, что в рамках членства в ВТО у России нет обязательств в отношении госзакупок. Именно поэтому в этой области регулирования есть потенциал для создания и развития производства устройств хранения данных на территории России, но при условии запрета допуска иностранной продукции, говорится в пояснительной записке.

В России уже сформирован рынок и систем хранения данных, и устройств записи, он представлен отечественными производителями вычислительной техники, которые дают возможность обеспечить необходимое качество и объемы поставок для госзакупок.