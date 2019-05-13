Минфин: прямые нарушения при госзаказе оцениваются в 153 млрд руб.

Министерство финансов РФ впервые оценило прямые нарушения законодательства в области госзакупок. По итогам 2018 г. они достигли 153 млрд руб. Об этом свидетельствует ежегодный мониторинг осуществления закупок по 44-ФЗ.

За прошедший год госзаказчиками было размещено в Единой информационной системе 3,24 млн извещений общим объемом 8,3 трлн руб. А заключено и размещено в реестре контрактов было 3,6 млн контрактов на общую сумму 6,86 трлн руб.

Общее снижение НМЦК, за исключением экономии, потраченной на осуществление закупок, составило 309,8 млрд руб., из них 261 млрд руб. по результатам электронных процедур. Электронный аукцион остается самым распространенным способом закупки: 1, 96 млн извещений (60%) общим объемом 5,7 трлн руб. (68,7%).

В министерстве называют основные нарушения — необоснованно завышенная или заниженная цена контракта или неправильный способ ее определения.

В результате проверки ФАС выяснилось, что 30% конкурсов по 44-ФЗ проводятся с ограничением конкуренции, следует из документа Минфина.

В реальности потери бюджета при госзакупках составляют примерно 20% от всего объема госзаказа по 44-ФЗ. При этом ключевая проблема госзакупок в том, что заказчики намеренно формируют требования к подрядчику таким образом, чтобы отсечь от участия «неугодные» компании.