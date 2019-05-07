VII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения»

08 ноября 2021 г.
Запрос котировок: правила игры с 01.01.2022Подробнее
11 мая 2021 г.
ПредприниМАЙПодробнее
30 апреля 2021 г.
Восстановите бизнес после пандемии — «ПредприниМАЙ!» на ЭТП ГПБПодробнее
30 апреля 2021 г.
Приглашаем к участию в онлайн-семинаре по участию в закупках для МСП и самозанятыхПодробнее
05 апреля 2021 г.
Обучающий центр ЭТП ГПБ — все самое важное в апреле 2021 годаПодробнее
03 марта 2021 г.
Все самое значительное в закупках — мероприятия Обучающего Центра ЭТП ГПБ в марте 2021Подробнее
04 февраля 2021 г.
Мероприятия Корпорации МСП с поддержкой ЭТП ГПБ в феврале 2021 годаПодробнее
01 февраля 2021 г.
Все, что нужно знать — обучающие мероприятия ЭТП ГПБ в феврале 2021 годаПодробнее
18 января 2021 г.
Обучающий Центр ЭТП ГПБ — итоги 2020 годаПодробнее
14 января 2021 г.
Обучающие мероприятия ЭТП ГПБ для поддержки бизнеса в январе 2021 годаПодробнее
02 декабря 2020 г.
Актуальные, свежие, лучшие – вебинары для поддержки бизнеса в декабре!Подробнее
28 сентября 2020 г.
Мероприятия Корпорации МСП с поддержкой ЭТП ГПБПодробнее
28 сентября 2020 г.
Октябрь – месяц обучения для Заказчиков на ЭТП ГПБПодробнее
15 июня 2020 г.
Актуальные бесплатные вебинары для поддержки бизнеса Подробнее
01 июня 2020 г.
ЭТП ГПБ дарит три дополнительных месяца использования Электронной подписиПодробнее
13 апреля 2020 г.
Гайд по удаленной работе от ЭТП ГПБ – как организовать себя, настроить режим, что делать с детьми и пожилыми родственниками, как не сойти с ума на самоизоляцииПодробнее
10 апреля 2020 г.
ЭТП ГПБ – полный функционал в условиях карантинаПодробнее
06 апреля 2020 г.
Национальный режим в сфере закупок с 2020 годаПодробнее
06 апреля 2020 г.
В Хабаровске прошел вебинар для компаний малого и среднего бизнеса по успешному участию в закупках по 223-фзПодробнее
27 марта 2020 г.
Онлайн-семинар Корпорации МСП для предпринимателей Великого НовгородаПодробнее
23 марта 2020 г.
Бесплатные вебинары для поддержки бизнеса - присоединяйтесь!Подробнее
23 марта 2020 г.
Онлайн семинар Корпорации МСП «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ»Подробнее
07 октября 2019 г.
Обучающий семинар в Ульяновске - Профессионализм заказчиков как фактор эффективности контрактной системы в сфере закупокПодробнее
24 сентября 2019 г.
ЭТП Газпромбанка и правительство Чувашской Республики провели семинар по закупкам в сфере строительства и ремонтаПодробнее
11 января 2018 г.
23-24 января пройдет вебинар для поставщиковПодробнее
03 ноября 2017 г.
ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиковПодробнее
06 октября 2017 г.
ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиковПодробнее
05 сентября 2017 г.
7 ноября начнётся новый курс профессиональной подготовки поставщиковПодробнее
05 сентября 2017 г.
Открыта регистрация на семинар для поставщиков по участию в торгах на ЭТП ГПБПодробнее
15 июня 2017 г.
ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиковПодробнее
12 мая 2017 г.
Газпром корпоративный институт объявил набор на курс профессионального поставщикаПодробнее
19 апреля 2017 г.
Объявлен набор в майскую группу на курс профессионального поставщикаПодробнее
29 марта 2017 г.
ЭТП ГПБ проконсультировала строителейПодробнее
29 марта 2017 г.
Программа повышения квалификации «РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АУДИТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТОМ ИСО 9001:2015» Подробнее
23 января 2017 г.
Управлению корпоративными закупками можно научиться у экспертовПодробнее