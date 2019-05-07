VII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения»

Двухдневная VII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения»

Приглашаем Заказчиков и Организаторов закупок посетить совместное мероприятие ЭТП ГПБ, МГУ, Московского отделения Ассоциации Юристов России и Объединения выпускников юр. факультета МГУ:

5 круглых столов с докладчиками из ФАС, Минфина, Минэка, Федерального казначейства, Счетной палаты и др., в рамках которых будут рассмотрены все темы, касающиеся закупочной деятельности: от планирования до контрактных отношений!





Место проведения: г. Москва, Ленинские горы, д. 1, строение 13 (МГУ, 4-й учебный корпус гуманитарных факультетов)

Дата и время: 13 июня (с 9.00-18.00) и 14 июня (10.00-14.30)

Участие в конференции бесплатное при наличии предварительной регистрации.





Предварительная программа мероприятия

13 июня

09:00 – 09:30 Регистрация

10:00 – 12:00 Часть I. Актуальные проблемы правового регулирования отношений в сфере публичных закупок в России.

12:00 – 12:30 Кофе-брейк

12:30 – 14:30 Часть II. Актуальные проблемы правового регулирования отношений в сфере публичных закупок в зарубежных странах.

14:30 – 15:15 Обед

15:15 – 18:00 Часть III. Круглый стол. Обсуждение тем «Планирование закупок», «Информационная открытость закупок».

14 июня

10:00 – 12:00 Часть IV. Круглый стол. Обсуждение тем «Состав и статус заказчиков и участников закупок», «Способы закупок».

12:00 – 12:30 Кофе-брейк

12:30 – 14:30 Часть V. Круглый стол. Обсуждение тем «Контрактные отношения», «Административное обжалование закупок», «Общие вопросы».





Подробнее о мероприятии >>>