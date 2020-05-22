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    Новый сервис ЭТП ГПБ – календарь для Заказчиков

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    ЭТП ГПБ стремится обеспечивать постоянный уверенный прогресс и многообразие цифровых сервисов, доступных участникам торгов и поддерживать непрерывный производственный цикл клиентов широким спектром универсальных инструментов. Следуя этой модели, мы продолжаем создавать и внедрять важные, удобные и простые в использовании продукты. Представляем Календарь событий для заказчиков/организаторов торгов/ уполномоченных органов.

    С помощью календаря событий можно отслеживать все сроки по закупкам в разрезе способов закупок, типов действий, которые необходимо совершить, ответственных лиц.

    В календаре создана удобная система фильтрации, цветовая индикация и расчет регламентированных сроков. Это позволяет Заказчику планировать свой рабочий день и не допускать нарушения сроков публикации ответов на запросы о разъяснении документации, размещения протоколов, совершения действий по контрактам.

    Календарь позволяет просматривать перечень событий по конкретным закупочным процедурам, на данный момент реализованы возможности отслеживания для:

    • Электронного аукциона;
    • Электронного аукциона с проектной документацией;
    • Электронного конкурса;
    • Электронного конкурса с ограниченным участием;
    • Запроса предложений;
    • Закрытого конкурса.

    Инструмент можно настроить по типу фильтрации, в зависимости от типа события (протоколы, разъяснения положений документации, торги и т.д.), а также в зависимости от даты с привязкой к ключевым событиям по закупочным процедурам.  

    Каждое событие по закупочным процедурам можно отфильтровать в привязке к определенному должностному лицу (пользователю) заказчика/организатора торгов/уполномоченного органа.

    Календарь событий – простой и удобный инструмент для поддержания графика работы, повышения контроля за процедурами и систематизации рабочих процессов. Организация торгов с ЭТП ГПБ – просто и функционально!

    Госзаказ, 44-ФЗ, закупки, календарь событий, Наши Сервисы, ЭТП ГПБ
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