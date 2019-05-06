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    В России появилось руководство по выявлению и профилактике картелей на торгах

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    Институт проблем развития науки РАН, Федеральная антимонопольная служба России совместно с учебно-методическим центром ФАС подготовили руководство по выявлению и профилактике картелей на торгах.

    Руководство подводит своеобразный итог десятилетней практики противодействия картелям на торгах в современной России. В нем приведены результаты анализа антиконкурентных соглашений на торгах, выявленных российскими антимонопольными органами, описаны типичные схемы их реализации. В работе исследуются не только примеры пресечения деятельности картелей, но и индикаторы, указывающие на высокую вероятность реализации сговора на торгах, раскрываются признаки различных видов сговоров, в том числе с использованием цифровых технологий.

    Ранее по инициативе ФАС и при активном участии ее сотрудников с Международной конкурентной сетью было подготовлено «Руководство по антикартельному регулированию в сфере государственных закупок», которое успешно используется сейчас во всем мире.

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