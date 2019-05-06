Названы участники эксперимента с гособлаком

Министерство Цифрового Развития, Связи и Массовых Коммуникаций РФ обнародовало подробности будущего эксперимента по переводу информационных систем ведомств в единую государственную облачную систему. Участниками «пилота» станут восемь ведомств, а оператором выступит НИИ «Восход». Эксперимент продлится полтора года, а по его результатам предполагается определить требования к поставщикам облачных сервисов, а также прописать тарифы на их услуги. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Эксперимент пройдет с июня 2019 г. по декабрь 2020 г. На сегодняшний день, определены восемь его участников: Минкомсвязь, Фонд соцстрахования, Минюст, Государственная фельдъегерская служба, ФТС, Ростехнадзор, Росгвардия и Минтруд. Должны быть определены принципы формирования, порядок финансирования эксплуатации и развития системы, а также размер и порядок платы за ее услуги. Еще одной задачей названа апробация реестра поставщиков облачных сервисов, которых будут привлекать для госнужд.

Каждое ведомство сможет работать с несколькими провайдерами облачных сервисов, выбор которых будет проходить на конкурсной основе в рамках 44-ФЗ. Согласно проекту постановления, для управления гособлаком будет создана специальная Федеральная государственная информационная система (ФГИС), оператором которой станет НИИ «Восход». В обязанности оператора войдет ведение реестра поставщиков, организация их взаимодействия в рамках ФГИС, разработка тарифов, требований и техзаданий для них, а также мониторинг процесса и контроль качества услуг.

В рамках эксперимента оператору предстоит оценить необходимость облачных сервисов, а также объем затрат на эти услуги. Еще будет сформирован реестр и проанализированы фактические объемы и качество услуг поставщиков. Потребителей же предполагается снабдить рекомендациями по выбору поставщика и оптимизации затрат на услуги. Требования к центрам обработки данных (ЦОД), которые смогут поучаствовать в «пилоте», определят до 30 июля – как и требования по информбезопасности оптимизации архитектуры ведомственных ГИС. Проект непосредственной миграции данных и временные стандарты качества услуг будут готовы до конца января 2020 г.

Еще одной задачей эксперимента станет разработка стандарта автоматизированного рабочего места на основе отечественных программно-аппаратных комплексов, которые будет рекомендовано закупать ведомствам для внедрения ГЕОП.

Проведение эксперимента будет финансироваться в рамках действующих бюджетов. Всего на перевод ведомственных систем в гособлако в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» планируется потратить 47,6 млрд руб. до 2024 г. — включая 6,5 млрд руб. бюджетных средств. По прогнозу Минкомсвязи, к 2022 г. в ГЕОП будет переведено 55% государственных IT-систем, что позволит снизить нагрузку на бюджеты до 10% в год в расчете на объем потребляемых вычислительных ресурсов.