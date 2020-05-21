Закупки в период распространения коронавирусной инфекции СOVID-19

Распространение коронавирусной инфекции внесло свои коррективы в работу и заказчиков, и поставщиков при осуществлении закупочной деятельности товаров, работ и услуг. Несмотря на то, что организаторы процедур и потенциальные участники в период пандемии сталкиваются с определенными проблемами, обеспечение заказчиков необходимыми ТРУ приостанавливать нельзя во избежание производственных сбоев, которые негативным образом могут отразиться на экономической обстановке в стране.

Новая коронавирусная инфекция СOVID-19 активизировала нормотворческую деятельность государства, которое старается оперативно реагировать на все изменения эпидемиологической действительности. В период распространения вируса было принято множество нормативно-правовых актов, касающихся закупок как по 44-ФЗ, так и по 223-ФЗ. Рассмотрим некоторые из них.

Рабочие/нерабочие дни

Сведения о том, какие дни являются нерабочими и каков период их действия указаны в следующих документах:

В нерабочих «рабочих» буднях на практике путались не только заказчики и поставщики, но и операторы ЭТП, функционал которых порой давай сбой при подсчете закупочных сроков (при этом стоит отметить, что ЭТП ГПБ с введения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения действует в штатном режиме при полной функциональности всех систем, за это время не было зафиксировано ни одного сбоя при подсчете сроков и иных ошибок учета новых норм и указаний законодательства).

Пример из практики

В антимонопольный орган поступила жалоба заказчика о включении сведений в отношении победителя закупки в реестр недобросовестных поставщиков. В обращении организатора процедуры указано, что контрагентом не исполнены требования статьи 83.2 Закона о контрактной системе, в связи с чем, общество признано уклонившимся от заключения контракта на поставку трубок для аппарата аспирации и ирригации. При рассмотрении дела комиссия УФАС установила, что нарушение срока подписания проекта контракта победителем процедуры на 1 день обусловлено нерабочими днями в РФ, самоизоляцией, в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции COVID-19, а также неверным информированием о сроках подписания контракта в интерфейсе площадки (размещением оператором ЭТП информации о дате подписания проекта контракта участником позже законодательно установленной), что ввело участника закупки в заблуждение. Антимонопольный орган принял во внимание тот факт, что победитель процедуры своевременно и в полном объеме перечислил на счёт заказчика обеспечение исполнения контракта и готов исполнить обязательства, предусмотренные государственным контрактом. В своем решении комиссия УФАС пришла к выводу о том, что у победителя отсутствовал умысел на уклонение от заключения контракта. (Решение Хакасского УФАС по делу № 19-20-27 от 16.04.2020)

Многие заказчики и поставщики во время пандемии задаются вопросом: как рассчитать сроки проведения закупок в период нерабочих дней, учитывая, что деятельность одних предприятий продолжается, а другие временно приостановили свое производство? На этот счет были приняты следующие НПА:

Названные НПА содержат изменения, которые корректируют работу заказчиков и поставщиков в период пандемии (касающиеся в т.ч. и рабочих дней). На практике у участников закупок нередко возникают спорные ситуации, касающиеся правомерности проведения заказчиками закупочных процедур во время распространения вируса.

Примеры из практики

В УФАС поступила жалоба участника закупки на действия заказчика при проведении запроса котировок на право заключения договора на проведение капитального ремонта внутренних инженерных сетей. В своем обращении заявитель указывает, что согласно Указу Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», срок подачи заявок на участие в закупке должен быть перенесен. При рассмотрении дела, комиссия УФАС установила, что нерабочие дни, предусмотренные Указом, относятся к числу мер, установленных в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, и не могут считаться нерабочими днями в смысле, придаваемом этому понятию ГК РФ под которым понимаются выходные и нерабочие праздничные дни, согласно ст. 111, 112 ТК РФ[2]. Кроме того, в соответствии с п. 4 Указа, а также п. 3.3 соответствующего Постановления субъекта РФ деятельность дошкольных образовательных учреждений не приостановлена, заказчик осуществлял свою деятельность в период с 18.03.2020 по 30.04.2020 в режиме работы дежурных групп. В своем решении антимонопольный орган пришел к выводу, что прием заявок на участие в запросе котировок, а также проведение закупки может осуществляться в нерабочие дни, предусмотренные Указом. (Решение Тюменского УФАС по делу № 072/07/18.1 – 77/20220 ОТ 27.04.2020)

В антимонопольный орган поступила жалоба поставщика на действия заказчика при проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку спирта этилового из пищевого сырья «Люкс». По мнению заявителя, заказчиком нарушены его права и законные интересы, поскольку согласно Указу Президента №239[3] от 02.04.2020 период с 04.04.2020 по 30.04.2020 являются нерабочими днями. Изучив материалы дела, комиссия УФАС установила, что заказчик осуществляет производство алкогольной продукции, деятельность которой относится к обеспечению населения продуктами питания и товарами первой необходимости, поэтому, на основании п.4 названного Указа, положения о нерабочих днях не распространяется на деятельность организатора закупки. В своем решении антимонопольный орган поддержал заказчика, посчитав доводы инициатора жалобы необоснованными. (Решение ФАС России по делу № 223ФЗ-294/20 от 23.04.2020)

Коронавирус - обстоятельство непреодолимой силы?

В связи с распространением коронавирусной инфекции и нестабильной экономической обстановкой участники закупочной деятельности все чаще сталкиваются с проблемой своевременного выполнения принятых на себя обязательств по заключенным договорам (контрактам).

Согласно письмам Министерства Финансов Российской Федерации (от 26 марта 2020 г. №24-06-08/24077, от 27 марта 2020г. №24-06-08/24649) и позиции Минфина России (24-06-05/26578 от 03.04.2020), МЧС России (219-АГ-70 от 03.04.2020), ФАС России (МЕ/28039/20 от 03.04.2020) распространение новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, носит чрезвычайный и непредотвратимый характер, в связи с чем является обстоятельством непреодолимой силы.

В целях обеспечения единообразного применения законодательства РФ, направленного на противодействие распространению на территории РФ новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Верховный суд РФ в своих разъяснениях указал, что признание распространения новой коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным для всех категорий должников, следует учитывать:

тип деятельности;

условия ее осуществления;

регион осуществления;

обстоятельства конкретного дела (в том числе срока исполнения обязательства, характера неисполненного обязательства, разумности и добросовестности действий должника и т.д.) [4]

Для освобождения от ответственности за неисполнение своих обязательств сторона должна доказать наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы, наличие причинно-следственной связи между обстоятельствами и невозможностью исполнения обязательств, непричастность стороны к созданию обстоятельств непреодолимой силы, добросовестное принятие стороной разумно ожидаемых мер для предотвращения (минимизации) возможных рисков[5]. В противном случае недобросовестные участники делового оборота могли бы воспользоваться сложившейся ситуацией и все свои невыполненные обязательства списать на коронавирус.

Примеры из практики

В УФАС поступило заявление заказчика о включении в реестр недобросовестных поставщиков победителя электронного аукциона на право заключения контракта на поставку семян однолетних цветочных культур. По мнению организатора закупки, контрагент нарушил условия подписанного контракта. Изучив материалы дела, комиссия УФАС установила, что по итогам закупочной процедуры между заказчиком и поставщиком был заключен контракт на поставку семян. До возникновения ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, победитель закупки надлежащим образом исполнял обязательства по поставке товара в соответствии с контрактом. Однако сложившаяся ситуация негативным образом отразилась на возможности осуществления поставки оставшейся части товара, поскольку ранее достигнутые договоренности между поставщиком и соответствующим контрагентом не могли быть реализованы (ввоз товаров на территорию РФ, в том числе из Нидерландов приостановлен). По итогам рассмотрения данного заявления, комиссия УФАС, учитывая фактические обстоятельства дела (сложившаяся обстановка в мире и стране в целом в условиях распространения инфекции (COVID-19), частичная поставка семян однолетних цветочных культур, вынужденная по независящим от общества причинам непоставка товара в требуемом заказчику объеме и т.д.) приняла решение не включать сведения о поставщике в РНП. (Решение Ярославского УФАС по делу № 05-03/56П-20 (76-51 РНП) от 23.04.2020).

В УФАС поступило обращение заказчика о включении сведений о победителе запроса котировок в электронной форме на право заключения контракта на ремонт двигателя в реестр недобросовестных поставщиков. При рассмотрении всех материалов дела, комиссия УФАС установила, что после подведения итогов закупки заказчик направил победителю проект контракта, который не был подписан контрагентом в установленные законом сроки. Контрагент направил в адрес организатора процедуры письмо, в котором сообщалось о невозможности выполнения условий данной закупки по независящим от предпринимателя причинам в результате сложившейся экономической ситуацией, а также рядом ограничительных мер со стороны европейских поставщиков, связанных с новой коронавирусной инфекцией. В своем решении антимонопольный орган указал, что для ремонта двигателя необходимы импортное оборудование и детали, которые можно получить у зарубежных поставщиков. Однако, иностранные контрагенты, в силу сложившихся обстоятельств в мире (COVID-19), не могут определить сроки поставки нужных для ремонта двигателя комплектующих. По итогам рассмотрения дела комиссия УФАС пришла к выводу, что факт уклонения контрагента от подписания контракта в установленный срок, не нашел своего подтверждения. (Решение Архангельского УФАС по делу № РНП-29-73 029/06/104-458/2020 от 20.04.2020)

Нестабильная эпидемиологическая обстановка вносит свои коррективы не только в деятельность участников процесса, но и заказчиков, которые, подстраиваясь под реалии действительности вынуждены отменять закупочные процедуры.

Пример из практики

В ФАС России поступила жалоба контрагента на действия заказчика при проведении открытого конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме на право заключения договора на оказание комплекса услуг по обслуживанию домов отдыха локомотивных и поездных бригад. Из жалобы следует, что при проведении конкурса заказчиком нарушены положения ФЗ №223, поскольку организатором процедуры принято неправомерное решение об отказе от проведения закупки. Антимонопольная служба установила, что согласно п. 3.5.8 документации, заказчик вправе отменить конкурс по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. По истечении срока подачи заявок и до заключения договора организатор вправе отменить конкурс только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. Изучив материалы дела и позиции сторон, комиссия УФАС пришла к выводу, что в целях борьбы с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 техническое задание документации требует существенных изменений. При этом, учитывая, что закупка размещена до того, как COVID-19 был признан пандемией Всемирной организацией здравоохранения и введены меры, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, общие затраты на оказание услуг исполнителем по договору могут возрасти в диапазоне от 30 до 50% от НМЦД. В своем решении антимонопольный орган поддержал заказчика, посчитав доводы заявителя необоснованными. (Решение ФАС России № 223ФЗ-266/20 от 14.04.2020)

Согласно п. 3 ст. 401 ГК РФ к обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. Однако на практике встречаются случаи, когда за неимением иных доводов, свидетельствующих о невозможности стороной выполнить свои обязательства, субъект хозяйственной деятельности винит во всем коронавирус.

Пример из практики

В антимонопольный орган поступило обращение поставщика на действия организатора торгов при проведении электронного аукциона на право заключения договора на поставку блочно-модульной установки. По мнению заявителя, заказчиком неправомерно была отменена закупочная процедура после подведения итогов и определения победителя. Изучив материалы дела, комиссия УФАС установила, что согласно ч. 7 ст. 3.2 Закона о закупках по истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с ч. 5 настоящей статьи и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. Заказчик в своих пояснениях указал, что в качестве непреодолимой силы, послужившей причиной отмены закупки, по его мнению, выступили два обстоятельства: распространение новой коронавирусной инфекции СOVID-19 и отказ банка в выдаче кредита. В своем решении антимонопольный орган пришел к выводу, что сам по себе факт распространения вирусной инфекции не является законной (правомерной) причиной отказа заказчика от проведения закупки, так как последний не связан с потенциальной невозможностью исполнить обязательство по оплате. Также комиссия УФАС отметила, что согласно п. 3 ст. 401 ГК РФ к обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств[6]. (Решение Ярославского УФАС по делу № 076/07/3-330/2020 от 27.04.2020)

Закупки у Единственного поставщика

Немало поправок законодатель внес в закупки у единственного поставщика (в особенности по 44-ФЗ), а именно: заказчики вправе заключить контракт на основании п.9 ч. 1 ст. 93 Закона ФЗ №44 на закупки любых ТРУ[7]:

для оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме;

вследствие аварии;

вследствие обстоятельств непреодолимой силы;

для предупреждения (при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации

для оказания гуманитарной помощи [8]

Применяя данные нормы, участникам закупок важно разграничивать ФЗ №223, ФЗ №44, и не путать их на практике (см. Решение Челябинского УФАС по жалобе № 074/07/3-805/2020 от 20.04.2020).

Новые «коронавирусные» нормы расширили для заказчиков возможности осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Согласно п. 5 ст. 2 ФЗ №124 новая цена контракта по п.4 ч. 1 ст. 93 ФЗ №44 составляет 600 тыс. руб., а доля от общего объема закупок составляет 10 % (с учетом того, что ограничения в 2 млн рублей и 50 млн рублей сохранились).

Изменение контракта

В 2020 году по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 ФЗ №44), и (или) размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также в иных случаях, установленных Правительством РФ, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

Такое новшество применимо только при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения Правительства РФ, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта РФ, муниципальных нужд (за исключением случая изменения размера аванса)[9].

В случае возникновения новых обязательств при изменении контракта контрагентам необходимо будет предоставить новое обеспечение. Поставщики вправе уменьшить размер такого обеспечения или заменить его вид, однако осуществлять это нужно согласно новым правилам[10].

Пени. Расчет и списание

ФЗ №98 от 01.04.2020 внес ряд поправок относительно расчета и уплаты пени, а именно:

пени по контракту за просрочку исполнения обязательств считают от цены контракта или от соответствующего этапа контракта (при наличии) ( ч. 7 ст. 34 ФЗ №44 [11] ;

начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию (ранее списывали только за 2015, 2016 гг.) (ч.42.1 ст.112 ФЗ №44) [12]

Как и каким образом будет происходит списание неустоек определило Правительство РФ в своем постановлении №591 от 26.04.2020[13]. Принятые меры по снятию штрафов и пеней позволят не допустить массовых банкротств, а также сократить негативные экономические последствия, вызванные пандемией.

Изменение условий гарантийных обязательств

Законодатель также не оставил без внимания вопрос, касающийся гарантийных обязательств, исполнение которых в период сложной экономической обстановки будет затруднительным. Согласно принятым поправкам, победитель процедуры освобождается от обеспечения гарантийных обязательств в случае, если:

исполнителем выступает казенное учреждение;

объект закупки – предоставление кредита;

контракт на выдачу банковской гарантии заключает бюджетное учреждение, ГУП или МУП ( ч. 8 ст. 96 ФЗ №44 ).

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 ФЗ №44 (СМП, СОНО) может быть освобожден от обеспечения контракта и гарантийных обязательств, если подтвердит свою добросовестность (ч. 8.1 ст. 96 ФЗ №44).

Также до 31 декабря 2020 года организатор процедур при проведении закупок для СМП, СОНО вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в извещении об осуществлении закупки и (или) в проекте контракта, за исключением случая, если контрактом предусмотрена выплата аванса. (ч. 64 ст. 112 Закона № 44-ФЗ).

Подводя итоги вышесказанному можно сделать вывод о том, что законодательная инициатива по внесению поправок в НПА в сфере закупок в период пандемии обусловлена эпидемиологическими реалиями страны и мира. Заказчикам и участникам закупок нужно особо внимательно следить за всеми изменениями и грамотно применять их на практике. В противном случае сторонам закупочного процесса выяснять кто прав, а кто виноват, придется в антимонопольных органах[14].

[1] Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости Распоряжением от 27.03.2020 № 762-р. [2] См.раздел 2 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанными с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) № 1, утвержденного Президиумом Верховного суда Российской Федерации от 21.04.2020 [3] Указ Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" [4] Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1 от 21.04.2020 [5] Там же [6] См.п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7: «не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий стороны обязательства, например, отсутствие у должника необходимых денежных средств, нарушение обязательств его контрагентами, неправомерные действия его представителей». [7] См.ч. 4 а ст. 11 ФЗ №98 [8] См. п. 9 ч. 1 ст. 93 ФЗ №44 [9] См. ч.65 ст.112 ФЗ №44 [10] См.ч. 65 ст. 112 ФЗ №44 [11] См. ч. 2 ст. 11 ФЗ№98 [12] См. ч. 6 а ст. 11 ФЗ №98 [13] Постановление Правительства РФ от 26.04.2020 г. N 591 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2018 г. N 783" [14]рассмотрение дел органы ФАС в период распространения инфекции осуществляется по видеосвязи с помощью специального программного обеспечения (Инсталлятор Videomost Lite).