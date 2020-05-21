Новый функционал Торгового Портала ЭТП ГПБ – быстрый заказ

19 января 2022 г.
Продвижение товаров и услуг Поставщиков с помощью раздела «Спецпредложения»Подробнее
28 декабря 2021 г.
Новогодний онлайн-квиз «Я Готов к 2022» и подарки от ЭТП ГПБПодробнее
10 декабря 2021 г.
Что учесть для закупки качественной продукции. Разбор типовых ошибок заказчиков при описании объекта закупки.Подробнее
06 декабря 2021 г.
Состоялся X интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»Подробнее
06 декабря 2021 г.
За что заказчиков штрафуют?Подробнее
29 ноября 2021 г.
Удорожание себестоимости контракта: какие условия стоит учитывать при изучении закупочной документации?Подробнее
29 ноября 2021 г.
К чему готовиться участникам аукциона с 01.01.2022: новые правила игрыПодробнее
26 ноября 2021 г.
Специализированный квалификационный отбор АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»Подробнее
22 ноября 2021 г.
Топ-7 действий поставщика для подготовки к новшествам по 44-ФЗ с 01.01.2022 годуПодробнее
01 ноября 2021 г.
Обоснование НМЦК при закупке услуг по охране. Приказ Росгвардии от 15.02.2021 года № 45Подробнее
19 октября 2021 г.
В Крыму завершилась II Общероссийская конференция «Госзаказ на берегах Тавриды»Подробнее
07 октября 2021 г.
АО «Газстройпром» переводит закупки на ЭТП ГазпромбанкаПодробнее
04 октября 2021 г.
Госзаказ на берегах Тавриды II – с 6 октябряПодробнее
10 сентября 2021 г.
Закупка ТРУ при изменении цены по ФЗ № 223. Корректировка договора. Возможные рискиПодробнее
09 сентября 2021 г.
Изменения в механизм проверки заказчиками опыта поставщиков вступят в силу с 1 января 2022 годаПодробнее
16 августа 2021 г.
Актуальные правила работы с РНП: регламентированы сроки, новые формы обращений Подробнее
06 августа 2021 г.
Законное право заказчика удержать неустойку из суммы оплаты по контрактуПодробнее
04 августа 2021 г.
Состоялась межрегиональная конференция «Эффективные закупки по 44-ФЗ: новые правила и правоприменительная практика» в КрасноярскеПодробнее
21 июля 2021 г.
Новые возможности для Заказчиков Торгового портала в вопросах управления складомПодробнее
07 июня 2021 г.
ЭТП ГПБ приветствует нового Заказчика — Группу «Интер РАО»!Подробнее
02 июня 2021 г.
Отмена платы с победителя по заказам ПАО «Фортум»Подробнее
31 мая 2021 г.
Персональная страница - Торговый Портал ЭТП ГПБ помогает поставщикам стать заметнееПодробнее
28 мая 2021 г.
Ценовой запрос «Быстрая закупка» — автоматизированный механизм быстрого заказа на Торговом Портале ЭТП ГПБПодробнее
05 апреля 2021 г.
НСИ для поставщиков – главное, интересное, важное. Интервью с Инной БорсовойПодробнее
28 января 2021 г.
Эксперты ЭТП ГПБ провели обучение сотрудников ОК РУСАЛПодробнее
14 января 2021 г.
Андрей Садофьев: ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!Подробнее
21 декабря 2020 г.
Новые Заказчики на площадкеПодробнее
14 декабря 2020 г.
Новые Заказчики на ЭТП ГПБПодробнее
07 декабря 2020 г.
Новые заказчики октября-ноября на ЭТП ГПБПодробнее
03 декабря 2020 г.
Состоялся IX Интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»Подробнее
30 ноября 2020 г.
Заказчики октября 2020 года на ЭТП ГПБПодробнее
16 ноября 2020 г.
Государство платит за васПодробнее
19 октября 2020 г.
Новые заказчики ЭТП ГПБ в августе и сентябре 2020Подробнее
12 октября 2020 г.
Заказчики августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБПодробнее
05 октября 2020 г.
Новые Заказчики августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБПодробнее
01 октября 2020 г.
Бюро расследований ОНФ обсудит меры поддержки российских производителей на форуме-выставке «Госзаказ»Подробнее
28 сентября 2020 г.
Октябрь – месяц обучения для Заказчиков на ЭТП ГПБПодробнее
24 сентября 2020 г.
Сотрудничество «Газпромбанка» и Правительства Республики Алтай обсудили на совещанииПодробнее
22 сентября 2020 г.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с представителями «Газпромбанка»Подробнее
04 сентября 2020 г.
Новые Заказчики июня-июля 2020 года на ЭТП ГПБПодробнее
11 июня 2020 г.
Онлайн-конференция «ГОСЗАКАЗ: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» приглашает к участию профессионалов закупокПодробнее
28 мая 2020 г.
ФОТОКОНКУРС ФОРУМА-ВЫСТАВКИ «ГОСЗАКАЗ»: «СТОП-КАДР: 15 ЛЕТ В АВАНГАРДЕ ЗАКУПОК»Подробнее
22 мая 2020 г.
Новый сервис ЭТП ГПБ – календарь для ЗаказчиковПодробнее
17 апреля 2020 г.
Госдума приняла закон о повышении порога для госзакупок малого объема до 600 тыс. рублейПодробнее
13 апреля 2020 г.
Поздравляем с Днем Космонавтики!Подробнее
23 марта 2020 г.
Какими будут поправки в 44-ФЗПодробнее
25 декабря 2019 г.
Диверсификация ОПК и реализация нацпроектов - чего ждать от предстоящего Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»?Подробнее
10 декабря 2019 г.
Состоялся восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»Подробнее
05 декабря 2019 г.
ООО «Балтийский Химический Комплекс» - новый крупный заказчик ЭТП ГПБПодробнее
22 ноября 2019 г.
Восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»Подробнее
12 ноября 2019 г.
Завершилась конференция Госзаказ на берегах ТавридыПодробнее
07 ноября 2019 г.
Продолжается общероссийская конференция по государственным закупкамПодробнее
05 ноября 2019 г.
Госзаказ на берегах Тавриды – уже завтра!Подробнее
28 октября 2019 г.
Эксперт ЭТП Газпромбанка на VIII Славянском международном форумеПодробнее
07 октября 2019 г.
Обучающий семинар в Ульяновске - Профессионализм заказчиков как фактор эффективности контрактной системы в сфере закупокПодробнее
26 сентября 2019 г.
25 сентября в Калининграде стартовала II Всероссийская конференция по закупкамПодробнее
12 сентября 2019 г.
Неисполнение поставщиком обязательств по контракту - практика ФАС и судовПодробнее
31 июля 2019 г.
Резолюция 2019 - Свод инициатив как главный результат работы участников Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»Подробнее
07 мая 2019 г.
VII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения»Подробнее
11 февраля 2019 г.
Какие закупки государственного оборонного заказа не учитываются при формировании плана закупок и планов-графиков закупок?Подробнее
24 января 2019 г.
Минфин прорабатывает вопрос возвращения регулирования закупок, исключенных из сферы закона о закупках госкомпанийПодробнее
21 сентября 2018 г.
Унитарные предприятия могут удалить с конкурентных рынков Подробнее
03 сентября 2018 г.
Порядок применения индексов цен при формировании стоимости продукции для гособоронзаказаПодробнее
13 августа 2018 г.
Заказчики июля 2018Подробнее
30 июля 2018 г.
Монополия в действии или два сценария для гособоронзаказаПодробнее
11 апреля 2018 г.
«Белая книга» региональных госзакупокПодробнее
27 ноября 2017 г.
Секретные закупки по 44-ФЗ рассмотрят в ГосдумеПодробнее
17 ноября 2017 г.
Депутаты Госдумы сделают госзаказ в сфере культуры эффективнее Подробнее
11 апреля 2017 г.
Перевод системы госзакупок в электронный вид откладываетсяПодробнее