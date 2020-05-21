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    Новый функционал Торгового Портала ЭТП ГПБ – быстрый заказ

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    Сервисы ЭТП ГПБ становятся удобнее, быстрее и лучше! На Торговом Портале ЭТП ГПБ появился функционал «Быстрый заказ» - это новая возможность для поставщиков получать заказы в один клик.

    При помощи опции «Быстрый заказ» незарегистрированный пользователь получает возможность выбрать товар и поставщика, а затем быстро оставить заявку на приобретение товаров, работ, услуг с указанием своих данных. Так можно легко направить заказ Поставщику на заинтересовавшее предложение из списка на Торговом Портале, без необходимости в регистрации..

    Пользователь сайта нажимает кнопку «Заказать в один клик».

    И заполняет форму с данными для запроса обратной связи (без верификации и промежуточных согласований):

    После отправки Пользователем заказа, Поставщик получает такое письмо:

    Быстрый заказ дает дополнительную возможность Поставщику на реализацию своего предложения, при этом Поставщик сам принимает решение, связаться или не связываться с потенциальным заказчиком.

    Кнопка «Заказать в. один клик» будет доступна всем пользователям Торгового Портала бесплатно до 20 июля в рамках мер поддержки бизнеса #Лучшедома, далее услуга будет адаптирована в рамках специальной линейки удобных тарифов.

    Быстрый заказ, Наши Сервисы, Торговый портал, ЭТП ГПБ
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