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    Как определить состав затрат, включаемых в цену продукции по гособоронзаказу

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    Приказ Министерства промышленности и торговли РФ № 334, которым утвержден порядок определения состава затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа вступает в силу с 30 апреля.

    Согласно приказу, порядок также применяется при определении состава фактических затрат на производство и реализацию продукции, учет которых осуществляется в соответствии с правилами ведения организациями, выполняющими гособоронзаказ, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 47.

    Порядок применяется всеми госзаказчиками, потенциальными поставщиками, головными исполнителями либо организацией, входящей в кооперацию головного исполнителя независимо от форм собственности, отраслевыми и контролирующим органами.

    Кроме того, приказом устанавливается, что цены на продукцию, сформированные в соответствии с порядком определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемой по государственному оборонному заказу, утвержденным приказом Министерства промышленности и энергетики РФ от 23 августа 2006 г. № 200, не подлежат пересмотру. При этом сам указанный приказ не подлежит применению.

    Также утратившим силу признан приказ Минпромторга России от 7 ноября 2013 г. № 1773.

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