Рынок факторинга получил новый стимул для развития

Верховный суд (ВС) признал недействующим письмо Минфина, существенно ограничивающее переуступку права требования по госконтрактам. Запрет создавал проблемы для компаний, предоставляющих факторинговые услуги. По мнению экспертов, решение ВС может способствовать развитию рынка факторинга госзаказов, потенциальный размер которого исчисляется триллионами рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

На прошлой неделе на портале ВС была размещена информация о том, что ВС признал недействующим письмо Минфина о ничтожности сделок переуступки прав требований (цессии) по госконтрактам. С иском об отмене письма в судебные инстанции обратилась краудлендинговая площадка Penenza, через которую граждане выдают бизнесу займы для участия в госзакупках. Заказчики и победители тендеров, являющиеся заемщиками на Penenza, ссылались на данное письмо, когда площадка просила подписать договор уступки права требования денег по контракту.

Напомним, письмо Минфина было издано в июле 2017 г. В нем указывается, что по 44-ФЗ и Бюджетным кодексом (БК), «личность поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту имеет существенное значение для государственного заказчика». При отсутствии согласия должника на уступку права требования по муниципальному контракту договор цессии противоречит нормам Гражданского кодекса (ГК), БК и является недействительной (ничтожной) сделкой. С июня 2018 г. вступила в силу новая редакция ГК, которая закрепила законность уступки требований по денежному обязательству по заключенным на торгах договорам. Однако разъяснение Минфина продолжало использоваться госзаказчиками для обоснования требования о признании договора цессии недействительной сделкой и отказе в выплате средств новому кредитору.

Участники рынка полагают, что решение ВС может значительно расширить рынок госфакторинга. Эксперты оценивают общий объем госконтрактов (с учетом 223-ФЗ) в 35 трлн руб. Вероятно, в течение двух ближайших лет переуступка прав составит около 20% от этого объема. При этом объем рынка по 44-ФЗ в несколько раз меньше, чем по 223-ФЗ. Иными словами, он может быть оценен в несколько триллионов рублей в год.





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