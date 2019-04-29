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    Систему госконтрактов в строительстве могут изменить

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    Законодательство о госконтрактах в сфере строительства требует изменений, заявил в понедельник вице-премьер РФ Виталий Мутко на Всероссийском съезде саморегулируемых организаций.

    По словам Мутко, необходимо совершенствование системы госконтрактов в строительстве. Сейчас в 44-ФЗ будет внесено изменение, появится такое понятие как предпрофессиональная аттестация. Также ограничат круг компаний, которые будут иметь возможность, сидя на диване и не участвуя в конкурсах, оспаривать их.

    Он отметил, что в последнее время действующий закон стал сдерживать развитие экономики страны и тормозит отрасль. Потому что есть целая система коррупционных схем, компаний, которые не выигрывают эти конкурсы и обжалует их, шантажирует тех людей, которые их выигрывают.

    Ранее сообщалось, что Госдума приняла в I чтении законопроект об упрощении ряда норм 44-ФЗ. Этот правительственный законопроект об упрощении законодательства изначально был ориентирован на упрощение госзакупок в строительной сфере. В ходе его подготовки он был дополнен рядом норм, затрагивающих госзакупки в целом.

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