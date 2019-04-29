Льготные кредиты малому и среднему бизнесу будут выдавать 69 банков

Министерство экономического развития РФ уточнило окончательный перечень банков, которые могут выдавать кредиты малому и среднему бизнесу по льготной ставке до 8,5%. Заключено 612 кредитных соглашений, общая сумма договоров составила более 24 млрд рублей. При этом первые льготные кредиты выданы были выданы уже феврале 2019 г.

Малый и средний бизнес может получить льготный кредит на инвестиционные цели до 1 млрд руб. на срок до 10 лет и на пополнение оборотных средств — до 100 млн руб. на срок до 3 лет.

Заемщик вправе обратиться в любой из уполномоченных банков для получения кредита. Уполномоченный банк рассматривает возможность предоставления кредита в соответствии с правилами и процедурами, принятыми в банке.

Всего число уполномоченных банков со старта программы сократилось с 70 до 69 в связи с тем, что у Роскомснаббанка Банк России отозвал лицензию. В числе 69 уполномоченных: 61 активно выдают льготные кредиты. 6 банков, которым установлен «нулевой лимит», т.к. в текущий момент им не выгодно выдавать кредиты при ставке субсидирования 2,5%, при увеличении ставки субсидирования они готовы. 2 банка не подписали соглашение о предоставлении субсидии и планируют выйти из программы.

Полный список уполномоченных банков, выдающих льготные кредиты малому и среднему бизнесу, опубликован на сайте министерства экономического развития РФ.