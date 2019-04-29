Госзакупки снабдят новыми документами

Федеральному казначейству поручено унифицировать формат документов, необходимых для госзакупок через единую информационную систему (ЕИС). Соответствующее постановление Правительства «О внесении изменений в пункт 17 Правил функционирования единой информационной системы в сфере закупок» вступает в силу 23 апреля 2019 года.





Постановлением установлено, что для формирования и размещения электронных документов в ЕИС и иных информационных системах будут использоваться единые форматы документов и открытые форматы для обмена данными на основе расширяемого языка разметки (XML).

Форматы разработает и разместит на официальном сайте ЕИС Федеральное казначейство. Требования к таким документам сформулирует Министерство финансов РФ.