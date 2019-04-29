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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Для конкурентоспособной российской техники в рамках госзакупок могут быть введены преференции

    Для конкурентоспособной российской техники в рамках госзакупок могут быть введены преференции

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    Для конкурентоспособной российской техники в рамках госзакупок и закупок госкомпаний по нацпроектам могут быть введены преференции. Об этом говорится в решениях по итогам совещания у заместителя председателя правительства Дмитрия Козака, опубликованных на сайте правительства РФ.

    Минфин, Минпромторг, Минэкономразвития и ФАС должны подготовить предложения по преференциям и внести в правительство до 20 мая текущего года.

    Ряду министерств поручено уточнить перечни конкурентоспособной российской продукции, использование которой необходимо для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

    Минпромторг при участии крупнейших госкомпаний и российских производителей промышленной продукции должен к 20 мая представить в правительство сводный перечень продукции, необходимой при реализации нацпроектов. При этом министерство должно указать номенклатуру продукции, ее необходимое количество, производителей, а также назвать замещаемые этой продукцией зарубежные аналоги. Помимо этого, в перечне должна быть указана разница в цене приобретения и обслуживания российской продукции по сравнению с зарубежными аналогами, уровень локализации производства, наличие прав интеллектуальной собственности на техническую документацию.

    Для закупок техники из этого перечня предполагается установить преференциональные условия. Проект правительственного постановления должен быть подготовлен ведомствами наряду с предложениями по самим преференциям.

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