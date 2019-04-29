Премьер-министр поручил разработать транспортную схему для нацпроектов

Согласно документу, Минэкономразвития поручено завершить анализ ресурсного потенциала строительной отрасли, а также транспортной возможности доставки сырья и строительных материалов. Также специалисты ведомства должны провести оценку баланса спроса и предложения на сырьё и материалы с учётом прогнозируемой потребности на 2019−2024 гг. Результаты работы должны быть представлены премьер-министру до 1 мая.
Минстрою совместно с ФАС дано поручение на постоянной основе организовать мониторинг цен на строительные материалы для объектов капитального и дорожного строительства, создаваемых в рамках национальных проектов.
Также ФАС поручено активизировать работу по разработке и принятию проекта федерального закона, направленного на унификацию торгов.
Отмечается, что документ предусматривает установление единой процедуры в форме электронного аукциона, проводимого в соответствии с законодательством о защите конкуренции.