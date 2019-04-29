Минфин предлагает закрывать часть данных о госзакупках из-за санкционных рисков

Министерство финансов РФ разработает проект изменений в закон о госзакупках, которые позволят сделать непубличной часть информации в этой сфере. Об этом сообщил замдиректора департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы министерства Дмитрий Готовцев.

По его словам, с учетом возникшей экономической ситуации появилась потребность закрытия некоторой информации, которая сейчас размещается в открытом доступе в Единой информационной системе. Минфин предлагает рассмотреть возможность закрытия информации по исполнению контрактов, при этом предусмотрев доступ к этой информации контрольных органов.

Готовцев добавил, что такие изменения не вызовут сокращения числа потенциальных участников системы госзаказа, а также не приведут к бесконтрольности этих процедур.

Замдиректора также отметил, что даже те контракты, например, Минобороны, которые не относятся к гособоронзаказу и размещаются в открытом доступе, могут привести к санкционным рискам. Можно записать всех поставщиков министерства обороны в потенциальные участники того или иного санкционного списка, которые время от времени появляются против России.