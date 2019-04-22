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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Исполнителей нацпроектов могут обязать закупать отечественное оборудование

    Исполнителей нацпроектов могут обязать закупать отечественное оборудование

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    Требование закупать отечественное оборудование для реализации национальных проектов было признано целесообразным на совещании у помощника президента РФ Андрея Белоусова. В результате, Министерству промышленности и торговли РФ рекомендовано разработать перечень соответствующих мер. Об этом пишет газета «Ведомости».

    Таким образом, Правительство РФ пытается получить максимальный эффект от реализации нацпроектов, на которые выделено в общей сложности 2,7 трлн руб. Одной из возможных мер может быть стимулирование исполнителей для приобретения российских товаров.

    Министерство должно представить списки отечественного оборудования, которое подходит для реализации нацпроектов. В соответствии со списками будет принято решение о возможных ограничениях для закупок в рамках нацпроектов. В то же время при наличии у исполнителя иностранного оборудования он сможет не покупать отечественное. 

    Возможность использования зарубежной техники также планируется сохранить и в случае отсутствия соответствующих российских аналогов надлежащего качества.

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