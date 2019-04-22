Госдума приняла закон о совершенствовании системы госзакупок

Государственная Дума РФ приняла во втором и третьем чтении доработанный законопроект о совершенствовании системы госзакупок.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, ко второму чтению законопроекта, которое состоялось 16 апреля, рабочей группой Государственной Думы по проведению анализа и совершенствованию процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд совместно с Правительством было подготовлено более 70 поправок. Однако оставалось еще пять, очень важных, существенно улучшающих законопроект, по которым так и не удалось прийти к единой позиции. При этом вчера, в ходе ежегодного отчета Правительства, всё-таки компромисс был найден.

В частности, закупку лекарств на сумму до 1 млн руб. теперь можно будет проводить без конкурсных процедур. Речь идет о препаратах, которые назначаются по решению врачебной комиссии. В настоящее время такие закупки можно делать, но на сумму, не превышающую 200 тыс. руб.

Кроме этого, малый бизнес будет освобожден от обязанности предоставлять обеспечительные меры в виде залогов, гарантий и т. д. Также принятым документном, повышается ценовой порог для «коротких» аукционов, по которым на подачу заявок отводится всего семь дней, с 3 млн руб. до 300 млн руб., а в строительстве — до 2 млрд руб. При этом для торгов в сфере строительства и капремонта вводится предквалификация участников. То есть в таких закупках смогут участвовать только поставщики, уже имеющие опыт в строительстве, и это послужит дополнительной гарантией, что работы будут выполнены качественно.