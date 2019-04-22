Порядок планирования госзакупок изменится с октября

Государственная Дума РФ предложила изменить порядок планирования госзакупок с 1 октября 2019 г. Соответствующая поправка внесена в законопроект об упрощении госзакупок, принятый нижней палатой во втором чтении.

Данной поправкой исключается необходимость подготовки плана закупок из действующего 44-ФЗ. Таким образом, из двух основных документов планирования госзакупок в 44-ФЗ может остаться только один — план-график закупок.

Правительство РФ должно будет определить форму и правила подготовки плана-графика. Изменения в план-график могут вноситься за один день до публикации извещения о проведении соответствующей закупки (в настоящее время — за 10 дней).

Законопроект, принятый Госдумой во втором чтении, включает в себя около 80 поправок, направленных на упрощение закупочных процедур и сокращение срока их проведения. Предполагается, что к третьему чтению он может быть дополнен еще 5-7 поправками, которые депутаты в настоящее время согласовывают с правительством.