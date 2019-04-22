Минпромторг определил требования к техническим средствам, используемым при маркировке товаров

Министерство промышленности и торговли РФ разработало требования к технике, которую предприниматели должны использовать, если они участвуют в обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке. Соответствующее постановление Правительства размещено на портале проектов нормативных правовых актов.

Эти требования предполагается применять к техническим средствам, используемым всеми участниками оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, поскольку для информационного обмена с информационной системой мониторинга участниками оборота всех групп товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, используются идентичные технические средства информационного обмена.

К техническим средствам информационного обмена относятся:

технические средства, предназначенные для получения кодов маркировки участниками оборота от информационной системы мониторинга, включающие в себя технические средства проверки кода проверки либо соответствующие требованиям к техническим средствам проверки кода проверки;

Технические средства, предназначенные для передачи в информационную систему мониторинга сведений о выбытии из оборота отдельных видов товаров, маркированных средствами идентификации, в случаях, определяемых нормативными правовыми актами Правительства РФ, включающие в себя технические средства проверки кода проверки;

Контрольно-кассовая техника, обеспечивающая передачу в информационную систему мониторинга сведений о выбытии из оборота товаров, маркированных средствами идентификации.

Планируется, что постановление вступит в силу с 1 мая 2019 г.