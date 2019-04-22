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    НКО могут получить доступ к госзаказу в социальной сфере

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    Некоммерческие организации могут быть допущены к исполнению государственных и муниципальных заказов в социальной сфере. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении.

    В Правительстве рассчитывают повысить доступность и качество государственных и муниципальных услуг в таких сферах как образование, здравоохранение, социальная защита, занятость населения.

    Как пояснил заместитель главы Минфина Алексей Лавров, задача нового документа более четко регулировать эту сферу, сориентировать ее на конкретных потребителей и реализовать принцип «деньги следуют за потребителем».

    Согласно новому законопроекту, государственный социальный заказ может выполняться не только государственными, но и некоммерческими организациями, которые будут участвовать в конкурсе или предоставлять услуги по сертификатам, дающим гражданам право на определенный объем бесплатных услуг.

    Напомним, ранее президент РФ поставил задачу добиться того, чтобы не менее 10% госзаказов предоставлялись негосударственными социальными организациями.

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