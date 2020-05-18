Дистанционные способы идентификации личности для ЭП по рекомендации Минкомсвязи РФ

13 мая 2020 года Минкомсвязь РФ дали рекомендацию для аккредитованных удостоверяющих центров (УЦ) – для получения возможности удаленной выдачи электронной подписи (ЭП) применять методы дистанционной идентификации клиентов.

«Большое количество россиян сейчас находятся на лечении от коронавирусной инфекции или на изоляции и, соответственно, не могут подать заявление лично на перевыпуск квалифицированной электронной подписи, срок действия которой истекает.

Мы рекомендовали аккредитованным удостоверяющим центрам использовать такие способы идентификации заявителей при выдаче квалифицированных сертификатов, которые позволят получать подписи удаленно. Например, способы, указанные в 476-ФЗ, особенно действующую КЭП.

Аналогичным образом - это распространяется и на подписание расписки, предусмотренной частью 3 статьи 18 Федерального закона «Об электронной подписи»», - пояснил директор Правового департамента Минкомсвязи России Роман Кузнецов (указывают в заметке Министерства).

Направленные в УЦ рекомендации Минкомсвязи предоставляют возможность доступа к использованию электронного документооборота для юридических лиц, местных и государственных органов власти с минимизацией очных контактов

Для получения консультации от центра поддержки поставщиков ЭТП ГПБ по дистанционной идентификации личности и возможности удаленного получения электронной подписи, позвоните на номер: 7 495 150-06-61.

Или направьте запрос по почте: tarif@etpgpb.ru