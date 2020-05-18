Ростех временно выведут из-под действия закупочного законодательства при выполнении гособоронзаказа

Госкорпорация «Ростех» может быть временно выведена из-под действия закупочного законодательства в рамках исполнения контрактов по гособоронзаказу. Об этом говорится в письме руководителя комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития ОПК Владимира Гутенева в Госсовет, пишет «Интерфакс».

Это и другие предложения, были сформированы по итогам прошедшего в конце апреля совещания о нормативном регулировании промышленности в условиях выработки системы антикризисных мер.

«Приостановить до 1 апреля 2021 г. действие 44-ФЗ, 223-ФЗ и Единого положения о закупках (ЕПоЗ) «Ростеха» для оперативного проведения закупок по открытым и начинающимся контрактам в рамках гособоронзаказа», — говорится в предложении комиссии.

Помимо этого, комиссия предложила такие меры, как неприменение штрафных санкций при изменении срока исполнения заказов, изменение условий госконтрактов в связи с возникновением курсовой разницы при закупках импортных комплектующих и оборудования в целях исполнения контрактных обязательств.

Предложения также предусматривают обеспечение возможности заключения контрактов в электронном виде для более широкого круга участников (в настоящее время в рамках закона о закупках госкомпаний предусмотрено заключение контрактов в электронном виде только с субъектами МСП). В том числе, за счет предприятий ОПК.

Еще одно предложение комиссии направлено на развитие Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок. Здесь предлагается интегрировать эту систему с ГИС «Промышленность» и, за счет этого, сформировать «межотраслевую информационную систему», которая содержала бы информацию о поставщиках, работающих в рамках 223-ФЗ.