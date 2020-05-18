За нарушение закона о госзакупках введут уголовное наказание

Неисполнение или ненадлежащее исполнение государственным заказчиком требований о запрете на закупку иностранной продукции по 44-ФЗ может повлечь за собой уголовное наказание. Соответствующий законопроект направят на рассмотрение в Госдуму, пишет «Парламентская газета».

Положения нового законопроекта направлены, прежде всего, на поддержку российских товаропроизводителей, в том числе выпускающих высокотехнологичную радиоэлектронную продукцию. В частности, устанавливается уголовная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком требований о запрете на закупку иностранной продукции по закону о контрактной системе.

Как пояснил Андрей Кутепов, в настоящее время госзаказчики могут нарушать установленные запреты на закупку иностранных товаров, в том числе путем прямого использования редких характеристик импортной продукции. Вместе с тем такая негативная практика может приводить к существенному экономическому ущербу для государства в виде недополученных налогов в бюджетную систему, срыва исполнения национальных проектов или госпрограмм.

По мнению Исакова, пренебрежение нормами закона негативно сказывается и на российских товаропроизводителях, в том числе в радиоэлектронной сфере, которые не могут обеспечить загрузку своих производств.