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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / По госконтрактам с предприятиями ОПК введут временное обязательное авансирование в размере 50%

    По госконтрактам с предприятиями ОПК введут временное обязательное авансирование в размере 50%

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    По госконтрактам с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) может быть временно введено обязательное авансирование в размере 50%. Соответствующий законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ внесен на рассмотрение Госдумы.

    Документом предусматривается обязательное включение в госконтракт условия об обязательной выплате аванса в размере не менее 50% от цены контракта (этапа исполнения контракта) в течение 2021–2022 гг. при проведении закупки у организации оборонно-промышленного комплекса, включенной в сводный реестр организаций ОПК в соответствии с постановлением Правительства РФ № 96 «О сводном реестре организаций оборонно- промышленного комплекса».

    Авансирование будет предоставляться в соответствии с перечнем высокотехнологичных товаров (работ, услуг), утверждаемых Правительством РФ.

    Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время Бюджетным кодексом РФ не предусмотрена обязанность государственных заказчиков устанавливать авансирование при заключении государственных контрактов. При этом установление указанной обязанности может являться дополнительной мерой поддержки для развития отечественного производства и повышения конкурентоспособности российских товаров предприятиями ОПК.

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