ФАС: Когда отмена госзакупки без соблюдения сроков не является нарушением

В случае отзыва бюджетных ассигнований или лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату товаров (работ или услуг), отмена закупки по истечении установленного 44-ФЗ срока не является основанием для привлечения должностного лица к административной ответственности. В этом случае производство по делу об административном правонарушении по КоАП (п. 2 ч. 1 ст. 24.5) не может быть начато, а производство подлежит прекращению из-за отсутствия состава правонарушения. Такая информация содержится в письме ФАС России № ИА/35242/20.

В случае отсутствия причинно-следственной связи между отзывом финансирования и отменой закупки по истечении указанного срока, антимонопольным органом выдается предписание об отмене решения заказчика и продолжении закупки. Виновное должностное лицо подлежит привлечению к административной ответственности по ч. 8 ст. 7.30 КоАП.

Напомним, согласно 44-ФЗ (ч. 1 ст. 36) заказчик вправе отменить определение контрагента по одному и более лоту, за исключением проведения запроса предложений, не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе или аукционе или не позднее чем за два дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В 44-ФЗ (ч. 2 ст. 36) также указано, что по истечении указанного срока и до заключения контракта заказчик вправе отменить определение контрагента только при возникновении обстоятельств непреодолимой силы по гражданскому законодательству.