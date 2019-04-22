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    Рейтинговые требования к банкам, предоставляющим гарантии по госзакупкам поднимут

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    Министерство финансов РФ предлагает поэтапно на три ступени повысить минимально допустимый уровень кредитного рейтинга для банков, предоставляющих банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения государственных контрактов. Соответствующее предложение, включенное в проект правительственного постановления, опубликовано на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

    Как отмечается в пояснительной записке, реализация этих предложений приведет к сокращению почти в два раза числа банков, имеющих право выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов. В настоящее время работают 206 кредитных организаций. Но новым требованиям, вступающим в силу с 1 января 2020 г., по экспертным оценкам, соответствуют лишь 147 банков — и количество таких банков, учитывая сложившуюся рыночную ситуацию, до конца 2019 г., продолжит снижаться.

    Документ предусматривает, что к 1 января 2021 г. банки должны будут соответствовать рейтингу не ниже уровня «B(RU)» или «ruB», а к 1 января 2022 г. — не ниже уровня «B+(RU)» или «ruB+».

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