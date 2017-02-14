Хочешь подать жалобу, заплати!

Тема подачи платной жалобы на госторги уже поднималась ранее в профессиональном сообществе с 2013 года. И вот опять мы вернулись к проблеме в рассматриваемых Госдумой правках к закону о контрактной системе. Цель инициативы снизить возрастающее с каждым годом количество жалоб. Счетная палата РФ за 9 месяцев 2016 г. среди всех поданных за указанный период жалоб отметила 44% необоснованных, для сравнения в 2015 г. их количество равнялось 31%. Ситуация усугубляется увеличением количества «профессиональных жалобщиков», заинтересованных в получении незаконной выгоды за счёт недобросовестной конкуренции. Попытки давить на заказчика преследуют цель приостановки, срыва торгов и заключения контракта с определенными компаниями. Как правило, суть рекламации сводится к какой-то незначительной мелочи или опечатки, на основании которой профессиональный нечестный игрок старается лоббировать свои интересы. Несмотря на это, сотрудники контрольных органов обязаны рассмотреть эти жалобы, впустую расходуя свой время.

Мнение экспертов об инициативе разошлось. Представители Министерства экономического развития считают предложение оправданным и работают над инструментами, направленными на совершенствование процедуры обжалования. В ОНФ придерживаются другого мнения, считая, что платные жалобы создадут барьеры для общественного движения и неравнодушные к честным закупкам граждане не будут проявлять текущий уровень активности. И те и, и другие по-своему правы, поскольку инициатива с одной стороны позволяет повысить эффективность расходования бюджетных средств, с другой стороны может привести к пассивности активистов общественного контроля. Оптимальным решением может быть, в случае принятия правок, плата госпошлины только теми заявителями, чьи жалобы будут признана необоснованными.

Вывод: На текущий момент все жалобы на торги подаются бесплатно, и если вы заметили нарушение в организации и проведении торгов, вы можете подать жалобу в контрольный орган. Ваше обращение будет рассмотрено в обязательном порядке на основании приказа ФАС России от 28.10.2014 №679/14 «О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг».