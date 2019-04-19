Больше, чем просто площадка – «навигатор» промышленника и цифровика

– Роман Вячеславович, электронная торговая площадка Газпромбанка начала работать в области 44-ФЗ недавно. Чего удалось добиться?

– На рынок в части 44-ФЗ мы зашли как игрок с 1 октября 2018 года. По распоряжению Правительства РФ мы прошли отбор, прошли жесткий аудит, успешно подписали договор с Министерством финансов – стали универсальным федеральным оператором. С этого момента мы активно развиваем, внедряем и дорабатываем нашу секцию по 44-ФЗ. При этом, на рынке закупок – мы далеко не новички. Как игрок в рамках 223-ФЗ мы работаем уже очень давно. Мы стопроцентная дочка Газпромбанка – поэтому с нами прекрасно знакомы крупные промышленные участники контрактной системы. Более того, на рынке закупок по 223-ФЗ мы являемся полноценным лидером: согласно отчетности Минфина за прошлый год, мы заняли первое место по объему НЦ, а с 2012 года занимаем первое место (никогда его не теряли) как коммерческий заказчик. В части 44-ФЗ мы наращиваем обороты. С 1 октября площадкой начали работать более 10 регионов. Считаю, для такого короткого временного отрезка – это весьма неплохой показатель, учитывая, что рынок уже сформирован и на нем есть крупные игроки. Они имеют большую базу заказчиков. Но и мы не стоим на месте: стремительно продвигаемся в регионы – расширяем нашу филиальную сеть.

– Что вам принесла недавняя Форум-выставка ГОСЗАКАЗ, в плане продвижения бизнеса?

– Получили на выставке новую позитивную связь с регионами. Многие о нас узнали, смогли познакомиться с нашей развитой экосистемой.

– Предлагает ли ЭТП «Газпромбанк» еще какие-то услуги помимо сервисов электронной торговли?

– Мы предоставляем не только закупочные модули, а еще и модули по управлению инвестиционными проектами, банковским сопровождением, мы работаем с собственной службой каталогизации. Наш уникальный продукт – единый номенклатурный номер ЕНН. Ноу-хау, которое было одобрено в высших эшелонах власти, как элемент программы импортозамещения для поддержки отечественных производителей. У продукции появляется единый код, в этом смысле наша система является подспорьем для КТРУ (каталога товаров, работ и услуг), который сейчас определен в 44-ФЗ, но есть трудности с его формированием. Если спросить в регионах, то вам ответят, что у них есть большие разночтения в части позиций. Региональные каталоги – шире чем КТРУ. В рамках Форум-выставки ГОСЗАКАЗ регуляторы многое обещали в плане доработки и формирования новых позиций КТРУ. Верю, что однажды это получится. Однако, в рамках своей компетенции, мы готовы государству помочь за счет своих достижений. Мы активно поддерживаем технические сервисы ГИСП в системе Минпромторга, работаем с представителями реального производства. Хотим вывести на этот рынок не только поставщиков, но и прямых производителей, которые, откровенно говоря, сегодня мало представлены в сегодняшней контрактной системе.

– Ставку на реальный, производящий сектор экономики можно назвать вашим кредо, вашим конкурентным преимуществом?

– Это одно из преимуществ. Мы участвуем в процессах цифровизации экономики как лаборатория инструментов, востребованных для реализации национальных целевых программ. ЕНН (единый номенклатурный номер) входит в одну из государственных программ цифровизации. В качестве пилотного проекта, ЕНН тестируют в одном из регионов. При успешном исходе этот инструмент будет масштабирован на федеральный уровень.

– Могли бы подробнее рассказать об этом продукте?

– Код продукции в номенклатурной базе предполагает актуализацию производителя в контрактной системе. Мы знаем точно: что конкретно, по какому номеру закупаем, – у какого производителя, в какой еще географической точке он актуализирует эту продукцию. Это показывает, что продукция действительно есть, и он за нее отвечает. Вопрос в том, как все это связать с электронной системой закупок? Поскольку нельзя в закупках указывать ссылку на прямого производителя. Идет работа в части стыковки нашего каталога с электронной контрактной системой государственных закупок на уровне законодательства о закупках. Пока наша система действует только на уровне номенклатуры. В рамках нашей площадки действует собственная НСИ (номенклатурно-справочная служба), которая уже обработала около двух миллионов позиций (это число растет постоянно). Из них – около 300 уникальных. Эта НСИ встроена в нашу экосистему. ЕНН включает не только продукты промышленного производства, он будет описывать всю продукцию.

– Используются ли ваши IT-решения зарубежными компаниями? И что из зарубежных достижений достойно копирования в России?

– У нас очень развитое направление международного сотрудничества. Активно взаимодействуем с коллегами в рамках Евразийского союза. В отличие от других, на нашей площадке реализован полезный функционал оплаты наших сервисов банковскими переводами по картам из-за рубежа. Постоянно мониторим передовые закупочные системы. Коллеги из Южной Кореи за последние 15 лет выстроили очень эффективную систему, в которой можно многому научиться. Поэтому мы стремимся реализовать проекты в области прямых закупок («B2B», B2C). Тут, помимо технических тонкостей, возникают трудности и с зарегулированностью российской контрактной системы. Законодательные базы различаются. Но мы ищем возможности для развития и адаптации полезных ноу-хау и находим их. На Форуме-выставке ГОСЗАКАЗ для нас прозвучало интересное предложение по взаимодействию с корейскими партнерами. Международная секция активно работает внутри нашей экосистемы.

– Ваши компетенции выходят за рамки электронных торгов…

– По большому счету, мы не просто площадка для электронных торгов, а большая структура IT-компаний, которая разрабатывает массу полезных и реально востребованных (поставщиками, заказчиками, котроллерами) продуктов. Например, сервис управления инвестиционными проектами IPM. Многие крупные дорожные стройки курировались при помощи данного сервиса, в него также входит банковское сопровождение, закупочный сервис, который позволяет контролировать все этапы стройки (удобно для прорабов). Считаем, что у этого продукта большой потенциал и широкая область применения. Этот инструментарий мы предлагаем и государственным органам, которые доводят свои инвестиционные лимиты до главного подрядчика, и крупным компаниям. Это удобная система контроля, система управления замкнутым инвестиционным циклом с уже включенными в нее механизмами (площадки, банки), особенно интересно для инфраструктурных проектов.

Также мы являемся национальным оператором электронного документооборота, имеем собственный удостоверяющий центр, создали первый в России электронный магазин малых закупок. За пять лет удалось его наполнить: сделать подспорьем для малого и среднего бизнеса. Здесь не требуется регистрации через электронную подпись. При надобности, она может быть использована при заключении сделки. Будучи оператором по фонду капитального ремонта, имеем специальную секцию в этой области. В данный момент создаем специальное мобильное приложение для обратной связи по вопросам капремонта. Мы поняли, что это востребованная опция на рынке.

– Судя по Форуму и продуктам, представленным на стенде, аналитические системы – еще одно ваше конкурентное преимущество.

– Да, на Форум-выставке «ГОСЗАКАЗ» прошла презентация одной из наших систем для анализа рыночной конъюнктуры — САРК. Мы знаем, что аналогичные системы предлагают наши конкуренты. Но есть определенное отличие – она действительно соответствует приказу Минэкономразвития – 567 и постановлению Правительства РФ – 871 в части медпрепаратов, когда мы обосновываем начальную максимальную цену. Это востребованный инструмент на рынке медицинских препаратов для медучреждений и уполномоченных организаций. Им этот инструментарий на нашей площадке предоставляется бесплатно. Все, что требуется от заказчика – это при помощи своей электронной подписи войти на площадку Газпромбанка, рассчитать НМЦК, выгрузить это в том формате, который требуется законодательством, и далее использовать по назначению. Такой сервис предоставляется даже тем, кто не размещается на нашей площадке. Данный сервис – только часть нашей аналитической системы. В ней аккумулированы также реестры поставщиков (где они работают, с кем заключают контракты, проверка на аффилированность, контрагенты, бенефициары, арбитражные дела). Эти данные интегрируются с ресурсами «Росстат» ЕИС, проходят постоянную сверку и обновление. Поэтому даже контролирующим органам будет интересно использовать эти инструменты. Они бесплатные, могут дать заказчику реальную информацию о налоговой задолженности. В других системах такую информацию не так просто получить, и не всегда бесплатно. Мы же агрегируем все данные в одном профиле по конкретному предприятию, поставщику или заказчику.

– Насколько ваши информационные продукты являются отечественными с точки зрения импортозамещения?

– И единый номенклатурный номер, и другие наши проекты полностью базируются на отечественном софте, это открытый функционал. Здесь есть определенные плюсы – свободная интеграция с любыми отечественными программами (хотя у нас есть опыт интеграции и с зарубежными). Все, что мы создаем, особенно в части федеральных программ, безусловно российского производства.