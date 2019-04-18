Единый цифровой Каталог промышленной продукции и услуг – как основа для формирования и актуализации данных в каталоге товаров работ и услуг

, к.т.н.,

Генеральный директор ЭТП Газпромбанка

Филипповский Юрий Анатольевич, к.т.н.,

Советник Генерального директора ЭТП Газпромбанка

Шелоумов Михаил Александрович, к.ю.н.,

Руководитель направления методологии государственных и корпоративных закупок ЭТП Газпромбанка.

Синявин Валерий Вениаминович,

Руководитель проектов ЭТП Газпромбанка

1. Принципы формирования каталога товаров, работ и услуг

Создание и развитие эффективной системы государственных закупок неразрывно связано с системой каталогизации товаров, работ и услуг (далее Каталога ТРУ или КТРУ), которая должна обеспечивать информационное сопровождение заказа и поставки товаров, работ и услуг, повышение качества и конкурентоспособности товаров, работ и услуг, содействие проведению работ по стандартизации и унификации товаров, работ и услуг.

Согласно части 4 статьи 23 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 года №44 (далее №44-ФЗ) Заказчики должны указывать наименование объекта закупки в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг (КТРУ) в тех случаях, когда это установлено данным законом.

Формирование и ведение Каталога ТРУ (или КТРУ) осуществляется на официальном сайте Единой Информационной Системы (ЕИС) федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, таким органом в настоящее время является Министерство финансов Российской Федерации (Минфин).

Порядок формирования и ведения Каталога ТРУ опубликован на сайте zakupki.gov.ru, а правила его использования установлены Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г. №145 “Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок Каталога ТРУ для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования КТРУ для обеспечения государственных и муниципальных нужд”.

Согласно пункту 2 “Правил формирования и ведения КТРУ”, утвержденных ПП РФ № 145 от 08.02.2017 г., под каталогом товаров, работ, услуг понимается систематизированный перечень товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сформированный на основе Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) и включающий в себя информацию в соответствии с вышеуказанными Правилами.

Каталог ТРУ представляет собой базу шаблонов описания товаров, работ и услуг, которые не должны являться торговыми наименованиями изготовителей (поставщиков) и не должны содержать ссылку, указывающую на конкретного производителя, марку, технические условия (далее ТУ) и другие признаки, в т.ч. место происхождения товара, позволяющие установить однозначную связь позиции КТРУ с описанием позиции производителя (поставщика).

На основе КТРУ Заказчиками формируется идентификационный код закупки (сокращенно ИКЗ).

Основными целями создания Каталога ТРУ являются:

• единообразие наименований позиций (шаблонов) товаров работ и услуг (далее ТРУ) для их использования в закупочной документации различными Заказчиками;

• унификация по описанию требований и характеристик (потребительских свойств) ТРУ;

• формирование идентификационного кода закупки.

Каталог ТРУ формируется и ведется в электронной форме на основе ОКПД 2 и включает в себя коды Каталога, соответствующие кодам товаров, работ, услуг, являющихся объектом закупки. На каждый товар, работу, услугу формируется отдельная строка Каталога. Позиции каталога могут быть объединенными по какому-либо одному или совокупности признаков товаров, работ, услуг, на которые сформированы данные позиции, могут объединяться в ассортиментный набор.

Каждая позиция может содержать описание товара (карточка ТРУ). Если характеристика продукции имеет количественную оценку, то указывается ее конкретное значение или исчерпывающий перечень конкретных значений или диапазоны допустимых значений, минимальное либо максимальное значение. Если характеристика не имеет количественной оценки, то указывается исчерпывающий перечень соответствующих свойств товара, работы, услуги.

В структурированном графическом виде базовые составные части КТРУ представлены на Рис.1



Рис.1 Базовые составные части Каталога ТРУ

Как было отмечено выше, формирование и ведение Каталога ТРУ осуществляется в ЕИС, в том числе посредством информационного взаимодействия с региональными системами, функционирующими в сфере закупок.

Информация, включаемая в Каталога ТРУ должна обязательно использоваться Заказчиками по истечении 30 дней со дня включения в каталог новой позиции каталога, если иное не установлено уполномоченным органом. До наступления указанной даты Заказчики могут использовать эту информацию по своему усмотрению.

Это означает, что при проведении закупок ТРУ, находящихся в каталоге, Заказчиками будут использоваться одни и те же названия таких ТРУ, а также требования к ним, что в свою очередь позволит Заказчикам сократить временные издержки на формирование описания объекта закупки.

Заказчик указывает в плане закупок, плане-графике закупок, формах обоснования закупок, извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции каталога. Однако в данном случае Заказчик обязан включить в описание ТРУ обоснование необходимости использования такой информации (при наличии описания ТРУ в позиции каталога).

В случае планирования и осуществления закупки ТРУ, в отношении которых в каталоге отсутствуют соответствующие позиции, Заказчик осуществляет описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 44-ФЗ.

Работа с Каталогом ТРУ, направленная на стандартизацию и унификацию объектов закупок, должна способствовать повышению прозрачности госзакупок. Каталог ТРУ снижает возможность к манипуляции с описанием предмета закупок за счёт введения единообразных наименований товаров, работ, услуг, все это приведет к снижению коррупционных рисков (дробление закупок) за счёт стандартизации подходов к описанию объектов закупок. Обязанность к использованию каталога наступает с даты ее включения в каталог, поэтому заказчику необходимо перед публикацией убедиться, присутствует ли данный предмет закупки в каталоге или нет.

В настоящий момент работа над наполнением Каталога ТРУ на сайте ЕИС продолжается и многих позиций там по-прежнему нет. Поэтому, как было сказано в статье выше, для ТРУ, которых нет в каталоге Заказчики используют наименование ТРУ и код из классификатора ОКПД2, а при описании объекта закупки руководствуются требованиями статьи 33 44-ФЗ.

Как мы видим, использование Каталога ТРУ - это несомненный положительный момент в развитии госзакупок, позволяющий исключить дробление закупок, но в настоящее время он не является совершенным механизмом, который позволит решить проблему «заточенности» технического задания и дробления закупок. Текущее наполнение Каталога ТРУ, механизмы его формирования, верификации и актуализации данных не позволяют в настоящее время решить многие проблемы, возникающие в закупках для государственного сектора экономики при работе с рынком изготовителей и поставщиков ТРУ.

Существующие проблемы закупок в госсекторе, связанные с применением Каталога ТРУ, можно разбить на две основные группы:

• субъективная проблема - возможность использования информации Каталога ТРУ по усмотрению Заказчика;

• объективная проблема - отсутствие совершенного механизма ведения данных в Каталога ТРУ с учетом динамики вывода на рынок ТРУ и «стыковки» позиций Каталога ТРУ (шаблонов) с описанием ТРУ изготовителей (поставщиков).

Обе эти проблемы субъективная и объективная, являются следствием несовершенного механизма сбора, верификации и идентификации данных, получаемых с рынка для включения в Каталог ТРУ, что в результате приводит к низкому наполнению актуальными данными Каталога ТРУ групп продукции и проблемам оперативной стыковки позиций изготовителей (поставщиков) с позициями Каталога ТРУ. Пути решения этих проблем будут рассмотрены в данной статье в разделе описывающим механизмы совершенствования ведения данных в Каталог ТРУ.

Низкая динамика наполнения Каталога ТРУ расширяет степень свободы заказчиков, позволяя им использовать данные Каталога ТРУ по своему усмотрению, создавая «лазейки» для получения «нужных» результатов закупки.

Давайте рассмотрим примеры некоторых «субъективных» решений заказчиков, разберем практические примеры за что наказывает УФАС. Заказчик может по своему усмотрению принять требуемое ему решение, «схитрить» на этапе планирования – указав неверную позицию КТРУ или заказчик указал верную позицию, но «заточил» техническое задание под определенного поставщика, далее произвел обоснование начальной (максимальной) цены договора и осуществил закупку, выбрал поставщика и заключил с ним контракт.

2. Практика применения КТРУ

Неверно выбран код позиции Каталога ТРУ. Такая ошибка влечет за собой неправильное наименование объекта закупки и часто указание излишних характеристик. Все это расценивается как проведение закупки без учета КТРУ и нарушение Закона N 44-ФЗ (Решения Новгородского УФАС от 17.10.2018 (http://solutions.fas.gov.ru/to/novgorodskoe-ufas-rossii/6973-03), от 21.05.2018).

10.10.2018 в Новгородское УФАС России поступила жалоба участника закупки – ООО «Ангиоэксперт» на действия заказчика – ГОБУЗ «НОКБ» при осуществлении им и уполномоченным органом - Администрацией закупки путем проведения электронного аукциона на право заключения контракта на поставку расходных медицинских материалов, извещение № 0150200003918000853 о проведении которого было размещено на официальном сайте 24.09.2018 (далее – Жалоба).

Заказчиком – ГОБУЗ «НОКБ» в описание объекта закупки по позиции № 15 Технического задания (Приложение № 1 к документации об аукционе; далее – Техническое задание) «Баллонный катетер с лекарственным покрытием» включен ряд эксклюзивных характеристик, указывающих на продукцию единственного производителя (коронарный баллонный катетер InPact Falcon, компания Medtronic).

На данного конкретного производителя указываются следующие уникальные характеристики данного баллонного катетера: длина катетера, наличие лекарственного покрытия паклитаксель, совокупность длин и диаметров баллона.

Указание в Техническом задании товара единственного производителя приводит к ограничению конкуренции.

Заказчиком при планировании и проведении рассматриваемой закупки не соблюдены требования Закона о контрактной системе и Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 № 145.

Согласно извещению о проведении аукциона, сформированному средствами официального сайта, Документации, а также плану-графику закупок ГОБУЗ «НОКБ» на 2018 год № 2018035020001240020001 (уникальный номер позиции плана-графика 2018035020001240020001270120) объект рассматриваемой закупки соответствует коду ОКПД2 32.50.13.190 с наименованием товара «Баллоный катетер с лекарственным покрытием».

Однако, в действительности, требуемые заказчику катетеры относятся к категории ОКПД2 32.50.13.110 «Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты», на основании которой сформировано множество позиций КТРУ, размещенных на официальном сайте (32.50.13.110-00519, 32.50.13.110-00733, 32.50.13.110-00499 и т.д.) и объединенных общим наименованием товара «Катетер баллонный для коронарной ангиопластики, стандартный».

При этом указанные позиции отмечены в КТРУ как обязательные для применения с 01.01.2018.

Учитывая изложенное, использованное заказчиком – ГОБУЗ «НОКБ» при планировании (план-график № 2018035020001240020001) и осуществлении (извещение об аукционе, сформированное средствами официального сайта, Документация) рассматриваемого аукциона наименование объекта закупки является ненадлежащим, поскольку противоречит содержанию КТРУ, включающего в себя обязательные для применения позиции, соответствующие необходимым заказчику товарам.

Не обоснованы дополнительные характеристики товара. При составлении планов закупок, планов-графиков и документации о закупке заказчик обязан использовать характеристики соответствующей позиции КТРУ. Можно указать и дополнительные характеристики, однако такую необходимость нужно обосновать. Отсутствие обоснования считается нарушением (Решение (http://solutions.fas.gov.ru/to/omskoe-ufas-rossii/03-10-1-334-2018) Омского УФАС от 17.10.2018, Решение Астраханского УФАС от 21.06.2018).

В соответствии с частью 4 статьи 23 44-ФЗ наименование объекта закупки в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, указывается в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – КТРУ).

Согласно пункту 5 Правил использования Каталога ТРУ для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145 (далее – Правила) заказчик вправе указать в плане закупок, плане-графике закупок, формах обоснования закупок, извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции Каталога ТРУ.

В соответствии с пунктом 6 Правил, в случае предоставления иной и дополнительной информации, предусмотренной пунктом 5 настоящих Правил, заказчик обязан включить в описание товара, работы, услуги обоснование необходимости использования такой информации (при наличии описания товара, работы, услуги в позиции Каталога).

Кроме этого, заказчиком по позициям «АРМ тип 1 (моноблок)» и «АРМ тип 2 (моноблок)» указан неверный код КТРУ (вместо кода 26.20.15.000 указан код 26.20.14.000).

Неубедительно обоснована необходимость в дополнительных характеристиках. Практика контрольных органов показывает, что обоснование необходимости дополнительных показателей должно быть максимально полным и аргументированным. Краснодарский УФАС не засчитал (http://zakupki.gov.ru/epz/complaint/card/complaint-information.html?id=1804054) за исполнение обязанности ссылку на право заказчика указать дополнительные характеристики.

Заказчиком – ГБУЗ «Краевая больница №4» МЗ Краснодарского края проводился электронный аукцион: «Поставка медицинских изделий» (извещение №0318300272518000094).

В соответствии с частью 2 статьи 33 44-ФЗ документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

Документация электронного аукциона содержит Раздел 2 «Описание объекта закупки», где Заказчиком установлены требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться эквивалентность/соответствие).

Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 №145 утверждены Правила формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования Каталога ТРУ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Согласно п.4 Правил использования КТРУ заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию Каталога ТРУ в соответствии с подпунктами "б" - "и" пункта 10 Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок Каталога ТРУ для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечен я государственных и муниципальных нужд», с указанной в ней даты начала обязательно о применения. При этом заказчик обязан при планировании закупки и ее осуществлении использовать информацию, включенную в соответствующую позицию, в том числе указывать согласно такой позиции следующую информацию:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2017 №1217)

а) наименование товара, работы, услуги;

б) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги (при наличии);

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2017 №1217)

в) описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции).

Система для вливаний инфузионных растворов, характеристики которой приведены в позиции 1 «Описания объекта закупки», должна иметь следующее описание согласно Каталогу ТРУ, размещенного на Официальном сайте (код позиции КТРУ 32.50.50.000-00259):

Набор стерильных устройств, предназначенных для проведения жидкости из контейнера для внутривенной жидкости к венозной системе пациента. Он обычно включает в себя набор трубок, коннекторы, камеры, зажимы и иглы или порты для инъекций. Он обычно используется для гравитационного внутривенного введения. Устройство одноразового использования.

Ссылка на Официальный сайт, на котором размещена информация http://zakupki.gov.ru/ерг/ktrulktruCard/commonInfo.html?itemId=15819

Для ряда характеристик товара, установленные Заказчиком в Описании объекта закупки, не соответствуют характеристикам, которые предусмотрены КТРУ.

В соответствии с пунктом 5 Правил Заказчик вправе указать в плане закупок, плане-графике закупок, формах обоснования закупок, извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке иную и (или) дополнительную информацию, а также дополнительные и (или) иные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции Каталога.

При этом пунктом 6 Правил использования КТРУ определено, что в случае предоставления иной и дополнительной информации, предусмотренной пунктом 5 настоящих Правил, заказчик обязан включить в описание товара, работы, услуги обоснование необходимости использования такой информации (при наличии описания товара, работы, услуги в позиции Каталога).

Таким образом, без обоснования необходимости установления каких-либо дополнительных требований к товару, не предусмотренных КТРУ, не допускается.

Как показывает практика, заказчики приспосабливаются и учатся обходить действующее законодательство, поэтому необходим механизм, который не позволяет заказчикам «затачивать» техническое задание под «своего поставщика».

3. Технология Единого Номенклатурного Номера как актуальный источник цифровых данных для КТРУ

Развитие экономики нашей страны неразрывно связано с модернизацией производственных отраслей и отраслей услуг, организацией планирования спроса и потребления, проектирования, совершенствования торгово-закупочных процедур, финансовых и логистических операций. На фоне реализации сквозных информационных технологий и цифровизации экономических процессов изменяется структура хозяйственных взаимоотношений, создается основа для формирования новых рынков и условий их функционирования, открываются новые возможности для производства, планирования, торговли, аналитики, прогнозирования и принятия управленческих решений.

Формируемые в результате перехода на цифровую экономику технологии ведения и данные о производителях, выпускаемой продукции и технических характеристиках продукции, становятся эффективной платформой взаимодействия государства, бизнеса, отраслевого и экспертного сообщества. При этом, отсутствие физических границ в цифровом пространстве открывает доступ к цифровым данным всем заинтересованным сторонам, в том числе и участникам рынка государственного и коммерческого заказа.

Разработка национальных программ развития экономики нового поколения, включающая вопросы развития и внедрения технологий, анализа и прогнозирования «цифровых данных» о товарах, работах и услугах, внедрения новых способов управления этими данными, становится задачей стратегической важности не только в контексте политики государства, но и как условие сохранения суверенитета на фоне глобализации и реализации программ цифрового развития другими участниками мирового рынка.

В послании Федеральному собранию от 1 декабря 2016 года Президентом РФ было предложено «запустить масштабную системную программу развития экономики нового технологического поколения, так называемой цифровой экономики», в реализации которой следует «опираться именно на российские компании, научные, исследовательские и инжиниринговые центры страны», при этом было отмечено, что «это вопрос национальной безопасности и технологической независимости России, в полном смысле этого слова – нашего будущего».

В рамках реализации данной программы, с инициативой создания национального электронного каталога промышленной продукции (услуг) на основе Единого Номенклатурного Номера (далее технология ЕНН или каталог ЕНН), формирование и использование которого необходимо в различных отраслях, для государственных и коммерческих нужд, выступили ведущие российские отраслевые сообщества, ассоциации и союзы производителей и потребителей.

Технология ЕНН является основой нового уклада в промышленной политике, требуемого для инновационного развития и глобальной конкурентоспособности России. В рамках технологии ЕНН формируется «цифровой паспорт» продукции, содержащий набор полных технических параметров (характеристик), соответствующих конкретному образцу продукции. Основой для формирования «цифрового паспорта» является нормативно-техническая документация (ГОСТ, ГОСТР, ТУ, ТИ и др.) изготовителя (поставщика услуг).

Модель данных описания продукции в Каталоге ЕНН является многофункциональной, соответствует требованиям современных международных и российских стандартов, что позволяет описать продукцию (услуги) для рынка государственного и коммерческого заказа, различных профессиональных групп пользователей – участников процессов проектирования, экспертизы, торговых процедур, комплектации, строительных, эксплуатационных работ и др., представить требуемую отчетность для государственных информационных систем.

В Каталоге ЕНН размещается следующая информация:

• карточка предприятия;

• карточка общих сведений о нормативном документе;

• карточка нормативного документа (КНД), включающая технические параметры и характеристики продукции (услуг), а также диапазоны их возможных значений, и др.;

• карточка продукции, включающая наименование/обозначение в соответствии с НД, код ЕНН, коды продукции по государственным и при необходимости корпоративным классификаторам;

• карточка с техническими характеристиками продукции (КТХ).

В случае необходимости в описание продукции может включаться дополнительная техническая информация (свидетельства, сертификаты, протоколы испытаний и др.).

Единице продукции с набором уникальных характеристик (параметров) присваивается единый номенклатурный номер (далее ЕНН), который однозначно идентифицирует продукцию (услуги) на различных этапах научно-производственной, проектной, торгово-закупочной и других видах деятельности, в государственном и коммерческом заказе, а также для предоставления отчетности в государственные информационные системы различного назначения. Структура кода ЕНН является уникальной и содержит в себе 3 (три) составные части:

• код предприятия;

• код нормативного документа;

• код продукции.

Каталог продукции (услуг) с кодами ЕНН образует комплексную цифровую базу сведений об изготовителях, нормативных документах, продукции и ее технических характеристиках. Продукция, выпускаемая различными изготовителями по одному нормативному документу (ГОСТ, ТУ и др.), имеет различные коды ЕНН. Система ведения Каталога ЕНН предусматривает непрерывную актуализацию данных на основе извещений изготовителей (поставщиков) об изменениях параметров продукции (услуг).

Каталог ЕНН не замещает и не заменяет действующие государственные, отраслевые, корпоративные и локальные каталоги и классификаторы, а обеспечивает, с помощью кода ЕНН, их интеграцию в единое цифровое информационное пространство. С помощью кода ЕНН обеспечивается гармонизация данных о продукции (услугах) с международными, общероссийскими, корпоративными классификаторами, необходимыми для цифровой прослеживаемости продукции на стадиях ее жизненного цикла.

Технология ЕНН основана на сборе первичных данных получаемых от предприятий изготовителей продукции (поставщиков услуг). Технология ЕНН имеет практическую возможность реализации сквозных сервисов, в том числе отраслевого и межведомственного обмена данными, использующих различные источники данных о продукции и услугах, в том числе основанных на различных корпоративных методиках нормализации данных, получаемых по результатам закупочной деятельности отраслевых компаний и предприятий.

Технология ЕНН обеспечивает сбор, обработку, верификацию и идентификацию данных о промышленной продукции (услугах) в результате чего формируется Единый национальный каталог продукции и услуг, который за счет непрерывной актуализации отражает объективную картину рынка товаров и услуг.

При формировании и использовании Каталога ЕНН не нарушаются исключительные права граждан (физических лиц) и/или юридических лиц, предусмотренные ГК РФ, на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.

Цифровые данные, формируемые в Каталоге ЕНН, также могут быть использованы в качестве исходных данных для формирования шаблонов в КТРУ, что позволит обеспечить оперативность и актуальность сведений, включаемых в КТРУ позволит повысить качество и прозрачность закупаемых ТРУ.

4. Некоторые возможности Технологии ЕНН для госзакупок

Одним из важных преимуществ Технологии ЕНН является принцип формирования перечня аналогов и эквивалентов.

В настоящее время существует сложившаяся законодательно закрепленная практика, по которой при организации государственных закупок заказчику необходимо оформить техническое задание на закупку с указанием требований к продукции. При этом, если указать марку продукции конкретного изготовителя, то для обеспечения возможности допуска продукции других изготовителей достаточно в техническом задании написать «или аналог». Это означает возможность альтернативы, но не описывает ее в исчерпывающем виде. На практике для уточнения технических характеристик участники закупки направляют большое количество запросов по уточнению параметров. Это побуждает участников закупочной процедуры к обжалованию требований и ограничений в ФАС, что только увеличивает недовольство заказчиков и участников закупки друг другом.

Одним из решений этой проблемы, как мы считаем, должно стать формирование исчерпывающего (но не закрытого) перечня аналогов и эквивалентов на основе системы сопоставления требований заказчиков и возможностей изготовителей до начала закупочной процедуры.

Такой перечень, с помощью Технологии ЕНН, можно формировать одновременно взаимно дополняемыми способами:

- со стороны заказчиков с использованием процедуры профессионального обсуждения с изготовителями технических требований к продукции. Это по своей сути может стать процедурой предварительной квалификации продукции изготовителей на соответствие требованиям заказчиков. Таким образом будет сформирован перечень аналогов в интересах конкретного заказчика закупки или группы заказчиков;

- со стороны изготовителей, предпочтительно объединенных в ассоциации товаропроизводителей, с использованием процедуры подтверждения декларируемых технических характеристик и потребительских свойств продукции в рамках отдельной номенклатурной группы. Таким образом, можно получить перечень аналогов в интересах любого заказчика в рамках устойчивой номенклатурной группы продукции.

Процедура предварительного отбора продукции позволяет сформировать перечень аналогов для заказчика по определенной номенклатурной позиции. Профессиональное обсуждение с изготовителями с привлечением экспертов изготовителя и заказчика делает обоснованным состояние конкурентной среды по этой позиции и позволяет повысить обоснованность выбора, включая выявленную необходимость закупки у единственного поставщика.

У изготовителей, участвующих в процедуре профессионального обсуждения и предварительного отбора, появятся дополнительные возможности реализации выпускаемой продукции. Предварительное обсуждение такой продукции выявит отклонения от требований заказчиков и позволит изготовителям подготовить план по устранению несоответствий требованиям и более эффективно принимать участие в проводимых заказчиками закупочных процедурах, что приведет к расширению конкурентной среды и повышению эффективности закупок при условии полного выполнения требований по качеству.

Выполнение требований по качеству необходимо при закупке и изготовлении продукции, а контроль выполнения требований необходимо осуществлять при приемке продукции. Создание «сквозной» системы управления требованиями по качеству от включения в перечень аналогов и заключения договора до производства и приемки продукции у заказчика может выполнять вышеуказанная модель с предварительным обсуждением продукции при условии подтверждения декларируемых технических характеристик и потребительских свойств продукции независимыми сертифицирующими центрами на всех этапах.

Позиции с техническими характеристиками продукции, подготовленные заказчиком на основании соответствующего шаблона единого каталога, должны группироваться по номенклатурным группам. В случае отсутствия этих позиций в перечне аналогов по номенклатурной группе заказчик проводит процедуру профессионального обсуждения с изготовителями, результатом которой будет автоматизированное сопоставление требований по свойствам с техническими характеристиками продукции изготовителей. Подготовленный отчет по совпадениям и отклонениям в рамках заданных допусков по диапазонам значений характеристик и набора указанных свойств должен быть направлен экспертам заказчика для принятия решения о включении в перечень допущенных аналогов.

Такой процесс, после получения требований заказчика, будет стимулировать изготовителей формировать полный перечень аналогов в интересах любого заказчика в рамках устойчивой номенклатурной группы продукции.

Процесс формирования единого каталога с перечнем аналогов с помощью системы сопоставления требований заказчиков и возможностей изготовителей для целей эффективной, прозрачной и обоснованной закупки должен состоять, на наш взгляд, из следующих элементов:

1. наличие единой информационной модели описания продукции, основанной на данных из нормативно-технической документации изготовителей с указанием полных технических (потребительских) свойств;

2. наличие электронной торговой площадки (далее ЭТП), поддерживающий управление данной моделью, и обеспечивающей проведение процедуры автоматизированного сопоставления требований заказчика закупки по свойствам с техническими характеристиками продукции изготовителей в рамках устойчивых номенклатурных групп.

3. наличие отраслевой экспертизы (союзы, ассоциации товаропроизводителей), обеспечивающей функции модератора по формированию перечня аналогов с целью объективного отражения соответствующих свойств продукции в рамках однотипной линейки продукции разных изготовителей.

4. Наличие требования в системе регулирования государственных закупок, заменяющий использования слов «или аналог» при заказе конкретной продукции на «перечень аналогов».

Процесс и технология формирования перечня аналогов требует отдельного более подробного рассмотрения, что является материалом для будущих публикаций.

5. Перспективы развития Технологии ЕНН

Проект «Технология ЕНН» направлен на развитие цифровой экономики, является основой нового технологического уклада, обеспечивающего снижение торговых барьеров между производителями и потребителями, внедрения механизма «единое окно» для вывода продукции (услуг) российских производителей на рынок государственного и коммерческого заказа, продвижения продукции на внешних рынках, стимулирования производителей к созданию новых образцов промышленной продукции, существенно превосходящих зарубежные аналоги, в том числе энергосберегающего оборудования, возобновляемых источников энергии и др.

Начиная с 2015 г. проект ЕНН прошел многочисленные публичные слушания в Государственной Думе ФС РФ VI созыва, профильных подкомитетах РСПП, Ассоциациях производителей и потребителей промышленной продукции, Фонде «Центр стратегических разработок» в привязке к проекту о «Совершенствовании контрактной системы 2.0». Проект ЕНН поддержали отраслевые Ассоциации и Союзы производителей и потребителей продукции, среди них Союз АПК «Возрождение», Ассоциация «Росэлектромонтаж», Ассоциация «Электрокабель», Ассоциация производителей и потребителей продукции с индустриальной полимерной изоляцией, Научно-промышленная ассоциация арматуростроителей, НП Метрология энергосбережения и др.

Инициаторами, инвесторами проекта «Технология ЕНН» являются ООО «Электронная торговая площадка ГПБ» (ЭТП ГПБ) и ООО «Агентство по исследованиям рынков товаров и услуг» (АИРТУ).

Заинтересованность в использовании Каталога ЕНН высказали лидирующие компании ТЭК, компании агропромышленного комплекса, других отраслей промышленности, которые являются крупнейшими потребителями промышленной продукции (услуг) и составляют основу топливно-энергетической и продовольственной безопасности России.

Эксперты рынка рассматривают процесс каталогизации (цифрового описания продукции) на основе ЕНН как многофункциональную деятельность, направленную на повышение эффективности производства и сбыта продукции, возможности текущего и перспективного планирования, управления закупками и продажами, консолидацию усилий производителей и потребителей по переходу к выработке и проведению единой политики участников рынка государственного и коммерческого заказа, и в частности при переходе к форматам цифровой модели в приоритетных отраслях промышленности.

Ключевым элементом «сервисной» модели является электронная торговля, которая составляет значимый институт цифровой экономики, охватывает все большее количество сегментов рынка, складывающихся в сфере торговли, и охватывает широкий спектр отношений — прямое взаимодействие потребителей с потребителями (C2C), взаимодействие поставщиков с потребителями (B2C), взаимодействие между предпринимателями (B2B), взаимодействие бизнеса и государства в электронной форме (B2G) и др.

В 2015 году рынок России оценивался в объеме электронной торговли в пределах 550 млрд долларов США в секторах B2B и B2G и 760 млрд рублей в секторе B2C. При этом результаты исследований за 2015 год свидетельствуют о том, что, несмотря на снижение средних показателей закупочной деятельности компаний, объем российского рынка электронной торговли B2B продемонстрировал около 10% роста. При этом к ключевым факторам роста рынка отнесено увеличение доли закупок, проводимых в электронной форме, в том числе крупнейшими корпоративными заказчиками. Объективные показатели конкурентности корпоративных закупок также характеризовались положительной динамикой. На данный момент Распоряжением Правительства РФ от 12 июля 2018 №1447-р определен перечень из восьми электронных торговых площадок для проведения торгов по №44-ФЗ и №223-ФЗ.

Объектами каталогизации промышленной продукции являются как сложные (составные) комплектные изделия техники, так и комплектующие изделия, запасные части, компонентные составляющие, которые являются предметами закупки. Каталогизации в первую очередь подлежат продукция и услуги, наиболее часто закупаемые для нужд государственного сектора экономики. Продукция разового применения, предназначенная в научных исследованиях, экспериментах, строительстве и обслуживании, другая уникальная продукция (услуги) выпускаемая по индивидуальным техническим заданиям, по решению отраслевых экспертов каталогизации не подлежит.

Публичные обсуждения проекта ЕНН, проведенные на начальном этапе его развития, в отраслях ТЭК и АПК, показывают заинтересованность и предварительную готовность рынка к созданию такого глобального ресурса с учетом требований всех участвующих сторон.

На старте и в настоящее время, проект развивается без государственного финансирования, за счет инвестиционных вложений инициаторов и участников проекта.

В рамках сотрудничества инициаторов проекта с Общероссийским Профсоюзом работников малого и среднего предпринимательства «Единение» в создании целевого проекта Программы «От способностей Человека к эффективной экономике», технология ЕНН проходит апробацию результатов в субъектах РФ и ключевых отраслях промышленности, с целью последующего внедрения технологии ЕНН как нормативной на территории Российской Федерации. На базе Профсоюза «Единение» сформирована экспертная рабочая группа, которая обобщает практический опыт и поступающие предложения по применению технологии ЕНН в государственном и коммерческом секторах экономики, гармонизации с государственными информационными системами.

Технология ЕНН направлена на вовлечение участников рынка в формирование единого цифрового пространства, способствуют решению задач импортозамещения, снижения рисков производства и сбыта фальсифицированной и контрафактной продукции, повышения прозрачности госзакупок, обоснования стоимости продукции исходя из технических характеристик и качества, создания эффективной системы добровольной сертификации, развития конкуренции, необходимой для создания продукции и материалов, существенно превосходящих зарубежные аналоги, в т.ч. продукции малых и средних предприятий.

Технология ЕНН позволяет наладить систему открытых и прозрачных взаимоотношений между производителями и изготовителями, повысить оперативность и эффективность взаимодействия участников рынка на различных этапах производственных циклов: проектирование, экспертиза, закупка, комплектация и др., будет способствовать укреплению промышленной политики РФ на внутреннем и внешнем рынках.

Реализация технологии ЕНН является основой создания эффективной системы государственного, отраслевого и территориального планирования, необходимого для пропорционального развития различных отраслей и регионов РФ.

Каталог ГОСЗАКАЗ: управление, размещение, обеспечение № 55 [январь/март] 2019