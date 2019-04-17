ПРИЕМКА ТРУ. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С ЯНВАРЯ 2019

, к.ю.н

Руководитель направления методологии государственных и корпоративных закупок ЭТП ГПБ.

Чернов Роман Вячеславович,

Заместитель управляющего директора ЭТП ГПБ.

В декабрьском номере журнала мы подробно рассказали о внешней экспертизе, о ее этапах, а также затронули ряд сложностей в части приемки товаров, работ и услуг (далее ТРУ). В данной статье мы расскажем о декабрьских изменениях в законодательстве, которые внесли коррективы во внешнюю приемку ТРУ.

Изменения в законодательстве с января 2019

В декабре 2018 года были внесены изменения в Федеральный закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 44-ФЗ), мы не будем подробно их рассматривать, затронем только в части изменений в экспертизе.

Федеральным законом от 27.12.2018 № 502-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" – внесены изменения в правила работы с банковскими гарантиями, урегулированы вопросы с НДС и антидемпингом, а так же отменена внешняя экспертиза по контрактам, заключенным по итогам несостоявшихся процедур в соответствии с пунктами 25.1, 25.2 и 25.3 статьи 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 44-ФЗ. При исполнении таких контрактов заказчик не обязан привлечь к проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги независимых экспертов, экспертные организации (части 3 и 4 статьи 94 Закона 44-ФЗ).

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 512-ФЗ "О внесении изменений в статьи 41 и 94 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» внес изменения в часть 7 статью 41 44-ФЗ. Теперь за предоставление недостоверных результатов экспертизы, экспертного заключения или заведомо ложного экспертного заключения эксперт, экспертная организация, уполномоченный представитель экспертной организации, должностные лица экспертной организации несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 510-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» внес дополнения в статью 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (далее КоАП): "Физические лица, осуществляющие деятельность в области проведения экспертизы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, совершившие административное правонарушение, предусмотренное статьей 7.32.6 Кодекса об административных правонарушений, несут административную ответственность как должностные лица."

Статья 7.32.6. КоАП: «заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Теперь дача экспертом, экспертной организацией, уполномоченным представителем экспертной организации заведомо ложного экспертного заключения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния - влечет наложение административного штрафа:

на должностных лиц в размере от 30 000 до 50 000 рублей или дисквалификацию на срок от 6 месяцев до 1 года;

в размере от 30 000 до 50 000 рублей или дисквалификацию на срок от 6 месяцев до 1 года; на юридических лиц - от 100 000 до ста 150 000 рублей.";

Контрольными органами в отношении экспертов назначены Казначейство, органы финансового контроля субъектов РФ, а в отношении экспертизы в сфере ГОЗ – ФАС. Органы муниципального финансового контроля наделяются полномочиями на составление протоколов в отношении экспертов.

Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. N 520-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»

Глава 22 Уголовного кодекса Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (далее Уголовный кодекс) была дополнена статьей 200.6.: «Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд предусмотрена уголовная ответственность экспертов в отношении заведомо ложного заключения».

За дачу заведомо ложного заключения, которое:

1) причинило крупный ущерб, максимальное наказание будет заключаться в лишении свободы на срок до 1 года.

2) повлекло причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека – лишение свободы до 3 лет.

3) повлекло смерть по неосторожности двух и более лиц – до 5 лет лишения свободы.

Для целей УК РФ представление экспертом заведомо ложного заключения всегда означает прямой умысел, направленный на намеренное искажение результатов исполнения контракта. Расследованием этих дел будет заниматься СК.

Мы рассмотрели изменения в 44-ФЗ в части проведения и заключений экспертизы, давайте рассмотрим на практический аспект.

Ответственность за не проведение внешней экспертизы

Федеральный закон от 27.12.2018 N 502-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" был опубликован 27 декабря 2018 года и вступил в силу со дня опубликования. Очень многие заказчики задаются вопросом: о том, как быть с переходящими контрактами, заключенными по п. 25.1, 25.2, 25.3 ч. 1 статьи 93 закона № 44-ФЗ, предположим, в ноябре 2018 года с исполнением в 2019. Можно ли привлечь к ответственности за не проведение внешней экспертизы в период, когда ее проведение было обязательным для несостоявшихся закупок?

Ответственность за невыполнение требований закона, установленных 94 статьей, в части обязательной внешней экспертизы установлена статьей 7.32 КоАП РФ. Это ответственность остается, но теперь она не распространяется на случаи, когда контракт заключается по п. 25.1, 25.2, 25.3 ч. 1 статьи 93 закона № 44-ФЗ, то есть в случаях заключения контракта, по итогам несостоявшихся процедур.

В связи с этим, многие заказчики задаются вопросом: предположим, заказчик заключил договор по итогам несостоявшейся закупки в июле 2018 года с исполнением в 2019 году и не привлек экспертов, то какие последствия будут для заказчика?

Перед тем как ответить на вопросы, давайте посмотрим, что говорит нам КоАП. В соответствии с частью 8 статьи 7.32 КоАП на должностное лицо заказчика, который заключил договор в период с 1 июля 2018 до 27 декабря 2018 по итогам не состоявшейся закупки и не привлек внешних экспертов - налагается административный штраф в размере 20 000 рублей.

Так же в пункте 2 статьи 1.7 КоАП, говорится о том, что закон, устраняющий административную ответственность имеет обратную силу.

2. Закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении, которого постановление о назначении административного наказания не исполнено. Закон, устанавливающий или отягчающий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.

Исходя из вышесказанного, отвечаем на вопрос:

Заказчик заключил договор по итогам несостоявшейся закупки в июле 2018 года с исполнением в 2019 году и не привлек экспертов, то должностные лица заказчика, не проводивших «внешнюю» экспертизу при исполнении в период с 01.07.2018 г. по 26.12.2018 г. контрактов, могут быть привлечены к административной ответственности по части 8 статьи 7.32 КоАП.

Если информация о данном проступке заказчика будет обнаружена в 2019 году, то в соответствии с пунктом 2 статьи 1.7 КоАП, административная ответственность имеет обратную силу и заказчик не понесет наказание при условии того, что данное правонарушение было выявлено в 2019 году.

Отдельно хотим обратить внимание на то, что с 08.01.2019 г. введена и уголовная ответственность за дачу экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации заведомо ложного экспертного заключения в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд – статья 200.6 Уголовного кодекса РФ.

Дача экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации заведомо ложного экспертного заключения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд является уголовно наказуемым деянием, если оно повлекло любое из 3-х следующих последствий:

1. Причинение крупного ущерба.

2. По неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.

3. По неосторожности смерть двух и более лиц,

В качестве вывода хотим отметить, что, решая одну проблему законодатель создал ряд других, теперь специалистам по закупкам в 2019 году будет гораздо труднее найти внешних экспертов или экспертные организации, готовые оказать данные услуги по проведению внешней экспертизы, поскольку теперь их проведение может привести к административной и уголовной ответственности экспертов, представителей экспертных организаций.

Каталог ГОСЗАКАЗ: управление, размещение, обеспечение № 55 [январь/март] 2019