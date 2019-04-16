Генеральный директор ЭТП ГПБ принял участие в V Международном арктическом форуме

Михаил Юрьевич Константинов, генеральный директор ООО «Электронная торговая площадка ГПБ» принял участие в секции «Развитие инфраструктуры северных портов» V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога», который состоялся 9–10 апреля 2019 года.

Международный арктический форум собрал на своей площадке более 3600 представителей российских и международных политических, научных и деловых кругов, общественности, ведущих средств массовой информации. Выросло количество стран, принимающих участие в мероприятии: в 2017 году – 31 страна, в 2019 году – 52 государства. Самыми многочисленными стали делегации из Китая, Норвегии, Финляндии, Швеции, США, Дании, Исландии, Канады и Японии.

В Форуме приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Финляндии Саули Ниинистё, Президент Исландии Гудни Торлациус Йоханнессон, Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, Премьер-министр Швеции Стефан Левен, Министры иностранных дел Дании и Норвегии Андерс Самуэльсен и Ине Мари Эриксен-Сёрэйде.

На официальном сайте Международного арктического форума уже доступны:

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