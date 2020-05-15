Приглашаем на онлайн-конференцию «Участие в закупках в условиях коронакризиса»

20 мая 2020 состоится онлайн-конференция «Участие в закупках в условиях коронакризиса».
Ключевые темы:
- Изменения законодательства и разъяснения ФАС;
- Меры поддержки участников закупки и исполнителей по контрактам;
- Новые алгоритмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ;
- 10 ошибок поставщиков в условиях ограничительных мер;
- Как стать поставщиком в «чрезвычайной ситуации».
Спикеры конференции:
- Артем Лобов - начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России;
- Андрей Маковлев - юрист-практик, эксперт Госдумы РФ в области размещения госзаказа, управления закупками;
- Светлана Сафина - сертифицированный преподаватель в закупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ, кандидат юридических наук, ведущий преподаватель, Контур.Школа электронных торгов;
- Бетал Бижоев - директор проектов, советник государственной гражданской службы 3 класса, руководитель, Электронный университет;
- Елена Ежова - руководитель отдела экспертов в сфере закупок, СКБ Контур.
Коронавирус продолжает оказывать влияние на госзакупки и коммерческие торги. На конференции участники узнают о необходимых действиях для участия в закупках в условиях ограничительных мер и после них, смогут получить ответы на вопросы.
Мероприятие предназначено для:
- руководителей тендерных отделов;
- специалистов по торгам;
- руководителей отделов продаж;
- коммерческих директоров;
- владельцев бизнеса.
Участие бесплатное. Требуется регистрация.