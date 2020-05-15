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    Приглашаем на онлайн-конференцию «Участие в закупках в условиях коронакризиса»

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    20 мая 2020 состоится онлайн-конференция «Участие в закупках в условиях коронакризиса».

    Ключевые темы:

    • Изменения законодательства и разъяснения ФАС;
    • Меры поддержки участников закупки и исполнителей по контрактам;
    • Новые алгоритмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ;
    • 10 ошибок поставщиков в условиях ограничительных мер;
    • Как стать поставщиком в «чрезвычайной ситуации».

    Спикеры конференции:

    • Артем Лобов - начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России;
    • Андрей Маковлев - юрист-практик, эксперт Госдумы РФ в области размещения госзаказа, управления закупками;
    • Светлана Сафина - сертифицированный преподаватель в закупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ, кандидат юридических наук, ведущий преподаватель, Контур.Школа электронных торгов;
    • Бетал Бижоев - директор проектов, советник государственной гражданской службы 3 класса, руководитель, Электронный университет;
    • Елена Ежова - руководитель отдела экспертов в сфере закупок, СКБ Контур.

    Коронавирус продолжает оказывать влияние на госзакупки и коммерческие торги. На конференции участники узнают о необходимых действиях для участия в закупках в условиях ограничительных мер и после них, смогут получить ответы на вопросы.

    Мероприятие предназначено для:

    • руководителей тендерных отделов;
    • специалистов по торгам;
    • руководителей отделов продаж;
    • коммерческих директоров;
    • владельцев бизнеса.

    Участие бесплатное. Требуется регистрация.

    СКБ Контур, ФАС, 223-ФЗ, 44-ФЗ, карантин, коронавирус, онлайн-конференция, ЭТП ГПБ
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