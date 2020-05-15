Приглашаем на онлайн-конференцию «Участие в закупках в условиях коронакризиса»

20 мая 2020 состоится онлайн-конференция «Участие в закупках в условиях коронакризиса».

Ключевые темы:

Изменения законодательства и разъяснения ФАС;

Меры поддержки участников закупки и исполнителей по контрактам;

Новые алгоритмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ;

10 ошибок поставщиков в условиях ограничительных мер;

Как стать поставщиком в «чрезвычайной ситуации».

Спикеры конференции:

Артем Лобов - начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России;

Андрей Маковлев - юрист-практик, эксперт Госдумы РФ в области размещения госзаказа, управления закупками;

Светлана Сафина - сертифицированный преподаватель в закупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ, кандидат юридических наук, ведущий преподаватель, Контур.Школа электронных торгов;

Бетал Бижоев - директор проектов, советник государственной гражданской службы 3 класса, руководитель, Электронный университет;

Елена Ежова - руководитель отдела экспертов в сфере закупок, СКБ Контур.

Коронавирус продолжает оказывать влияние на госзакупки и коммерческие торги. На конференции участники узнают о необходимых действиях для участия в закупках в условиях ограничительных мер и после них, смогут получить ответы на вопросы.

Мероприятие предназначено для:

руководителей тендерных отделов;

специалистов по торгам;

руководителей отделов продаж;

коммерческих директоров;

владельцев бизнеса.

Участие бесплатное. Требуется регистрация.