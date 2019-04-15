Как Госдума планирует повысить эффективность госзакупок

Эффективность и оперативность обеспечения государственных и муниципальных нужд будет повышена. Госдума предлагает исключить излишние временные затраты заказчиков, а также включить множество полезных нововведений в контрактную систему. Соответствующие правительственные поправки в закон о госзакупках были рассмотрены на прошлой неделе в первом чтении на пленарном заседании, пишет «Парламентская газета».

В Правительстве считают, что принятие поправок позволит более эффективно реализовать национальные проекты и поможет развитию малого и среднего бизнеса.

Законопроект предусматривает возможность подачи заявки в закупке строительных работ при условии предварительного предоставления участником документов, свидетельствующих об опыте выполнения таких работ в составе аккредитационных сведений, а также возможность изменять условия контракта по строительству при возникновении обстоятельств непреодолимой силы.Предлагается также наделить заказчика правом заключать контракт со вторым участником конкурентной закупки в случае расторжения контракта с победителем при нарушении им условий договора.

Кроме того, сокращается срок размещения извещения о закупке до одного дня.

В качестве антидемпинговой меры, Правительство предлагает установить запрет выплаты аванса при заключении контракта с участником, предложившим цену контракта, которая на 25% и более, ниже начальной (максимальной) цены контракта.

Ко второму чтению законопроекта депутаты Госдумы уже предложили семь важных поправок. Речь идёт о введении нормы заключения контракта с поставщиком по согласованию с ФАС при несостоявшихся закупках и возможности вышеуказанного согласования посредством электронного документооборота. Предлагается также сократить количество способов закупок с 11 до трёх, чтобы не путались ни заказчики, ни поставщики.