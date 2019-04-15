Участие МСП в госзакупках обеспечат микрофинансовые организации и банки

Банки и микрофинансовые организации (МФО) разработали схему безопасного предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) займов для участия в торгах в рамках госзакупок. Средства для участия в торгах предприниматели размещают на банковских спецсчетах, через которые МФО предоставляют займы. Об этом пишет «Коммерсант».

Схема такова: МФО открывают в банке счет, на котором размещают денежные средства, одновременно спецсчет открывают и участники закупок, которых кредитует МФО. В момент, когда компании нужно поучаствовать в торгах, МФО переводит денежные средства на этот счет, а банк их замораживает как гарантию участия в тендере. После окончания торгов, если компания не стала победителем, банк размораживает средства и автоматически переводит их на счет МФО. Таким образом, МФО ограждают себя от риска нецелевого использования выданных займов. Открыть спецсчета можно в 18 уполномоченных банках, однако схема автоматического возврата средств на счет МФО реализована не у всех.

Эксперты отмечают, что есть квота госконтрактов, выделенная на малый бизнес, и зачастую она не выбирается. По словам председателя совета саморегулируемой организации «МиР» Эльмана Мехтиева, во многом это происходит из-за отсутствия финансовых ресурсов, МФО оперативнее банков принимают решения и меньше документов требуют для оценки потенциального заемщика.