НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за период с 9 апреля по 12 мая 2020 года

Обзор основных изменений в № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от эксперта ЭТП ГПБ. Целый ряд существенных антикризисных мер и важных изменений, внесенных с 9 апреля по 12 мая 2020 года.

Внесены антикризисные поправки в Закон № 44-ФЗ

17 апреля 2020 года подписан федеральный закон о внесении изменений в Закон № 44-ФЗ. Предусмотрено расширение возможностей для проведения малых закупок, смягчение правил установления обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств, перенос сроков вступления в силу нововведений в электронных закупках, а также ряд других изменений.

С 24 апреля 2020 года вступили в силу следующие изменения:

увеличен порог осуществления закупки у единственного поставщика до 600 тыс. рублей (ранее 300 тыс. рублей). Также увеличен предельный годовой объем закупки у единственного поставщика – он должен составлять не более 10% совокупного годового объема закупок заказчика (ранее – не более 5%). Предельные значения в рублевом выражении остались без изменений: годовой объем 2 млн рублей или 10% совокупного годового объема и не более 50 млн рублей;

расширен перечень условий контракта, которые в 2020 году можно изменить по соглашению сторон (в связи с независящими от сторон контракта обстоятельствами, влекущими невозможность его исполнения). Изменить существенные условия контракта теперь можно не только в части цены и срока исполнения контракта, но и в части размера аванса (если он был предусмотрен контрактом). При этом, в отличие от случаев изменения цены и срока исполнения контракта, при изменении размера аванса не потребуется обоснование таких изменений;

перенесены сроки вступления в силу изменений, внесенных ранее в Закон № 44-ФЗ: новый порядок проведения электронного запроса котировок вступит в силу с 01.10.2020 (вместо 01.07.2020);

новая процедура закупок у единственного поставщика в электронной форме заработает также с 01.10.2020 (вместо 01.07.2020); при этом агрегирование в ЕИС всех предварительных предложений, размещенных участниками закупок на электронных площадках, заработает с 01.07.2021 (вместо 01.01.2021).

Также в процедуру закупок у единственного поставщика в электронной форме внесены некоторые корректировки.

С 1 июля 2020 года вступают в силу следующие изменения:

установление обеспечения гарантийных обязательств становится правом, а не обязанностью заказчика. Заказчик вправе установить такое обеспечение, если документацией (контрактом) предусмотрены требования к гарантийным обязательствам. Размер обеспечения гарантийных обязательств по-прежнему не может превышать 10% НМЦК;

уменьшено минимальное значение обеспечения исполнения контракта, устанавливаемое заказчиком. Теперь обеспечение исполнения можно установить в диапазоне от 0,5 до 30 % НМЦК (ранее – от 5 до 30 % НМЦК). Если расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается заказчиком от НМЦК, уменьшенной на размер такого аванса.

Новые нормы Закона № 44-ФЗ, вступающие в силу с 1 июля 2020 года, по соглашению сторон контракта можно распространить на контракт, заключенный до указанной даты.

С 1 января 2021 года вступают в силу следующие изменения:

комиссия заказчика будет обязана проверять участника закупки – юридическое лицо на предмет привлечения его к административной ответственности по статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) в течение двух лет до подачи заявки (сейчас это право заказчика).

будет применяться единый срок вступления в силу изменений, вносимых в Закон № 44-ФЗ. Все изменения, касающиеся планирования закупок, определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе установления новых способов определения поставщиков, а также изменения, касающиеся контроля, мониторинга и аудита в сфере закупок будут вступать в силу в следующие сроки: с 1 января очередного календарного года, следующего за годом их принятия – по общему правилу;

с 1 января года, следующего за очередным календарным годом – в случае принятия таких изменений после 1 октября текущего календарного года.

Документ:

Федеральный закон от 17.04.2020 № 124-ФЗ

Унифицирована система запретов на допуск к закупкам иностранных товаров

С 1 мая 2020 года вместо многочисленных подзаконных актов, которые регулировали запреты на допуск к закупкам отдельных категорий товаров, действует единый документ – постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 616.

Указанным постановлением утвержден перечень промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств – членов ЕАЭС), в отношении которых устанавливается запрет на допуск. Перечень включает 125 позиций и во многом дублирует списки из нескольких старых нормативных актов, но есть и нововведения.

В перечень, в частности, вошли:

товары легкой промышленности (перечень товаров за некоторыми исключениями дублирует прежний перечень, который был утвержден утратившим силу постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 791);

товары станкоинструментальной промышленности (ранее запрет применялся только в закупках для нужд обороны и безопасности, теперь – для всех закупок; при этом перечень товаров несколько расширен по сравнению с прежним перечнем, который был утвержден утратившим силу постановлением Правительства РФ от 07.03.2019 № 239);

товары мебельной и деревообрабатывающей промышленности (аналогичный запрет на те же виды продукции действовал до 1 декабря 2019 года на основании утратившего силу постановления Правительства РФ от 05.09.2017 № 1072);

товары машиностроения (перечень товаров несколько расширен по сравнению с прежним перечнем, при этом в отношении транспортных средств до 1 июля 2020 года применяются старые правила – продолжает действовать постановление Правительства РФ от 14.07.2014 № 656);

некоторые другие товары, в отношении которых ранее применялись только условия допуска, предусмотренные приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н.

Отменены ограничения допуска спортивного огнестрельного оружия, запчастей и боеприпасов к нему (признано утратившим силу постановление Правительства РФ от 20.09.2018 № 1119).

В отношении закупок для нужд обороны страны и безопасности государства запрет установлен на все иностранные товары, а также на работы и услуги, выполняемые или оказываемые иностранными лицами.

Запреты распространяются в том числе и на товары, поставляемые заказчику при выполнении работ, оказании услуг. Предметом одного контракта не могут быть товары, включенные в перечень, и не включенные в него (за исключением закупок по гособоронзаказу).

Установлены исключения, когда запреты не применяются:

если товар не производится на территории РФ (это необходимо подтвердить разрешением Минпромторга, получаемым через ГИСП, а при закупках для нужд обороны и безопасности – это подтверждает заказчик самостоятельно);

если одна единица товара стоит не более 100 тысяч рублей и закупается совокупность таких товаров, суммарная стоимость которых составляет менее 1 млн рублей (за исключением закупок ряда товаров, в частности, текстильной продукции);

если закупается товар определенного товарного знака для обеспечения его совместимости с другими товарами (за исключением некоторых видов оборудования);

если закупаются запчасти и расходные материалы к отдельным видам машин и оборудования;

в ряде других случаев, когда закупку проводят ФСБ, ФСО, Служба внешней разведки, МВД и некоторые другие государственные органы.

Подтверждать производство продукции на территории РФ участник будет сведениями из реестра российской промышленной продукции, а также реестра евразийской промышленной продукции. В составе заявки участник должен предоставить выписку из соответствующего реестра с указанием номера реестровой записи. Ведение реестров и утверждение порядка работы с ними возложено на Минпромторг России.

Помимо изложенного, при закупке отдельных видов продукции (в частности, текстильной промышленности, изделий из меха и кожи) заказчик должен установить дополнительные требования к участникам. При производстве таких промышленных товаров, и (или) выполнении работ, и (или) оказании услуг должны быть использованы материалы или полуфабрикаты, страной происхождения которых является РФ и (или) государство - член ЕАЭС (за исключением случая, если в РФ и ЕАЭС такое сырье не производят).

Документ:

Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 616

Установлены дополнительные ограничения на закупку иностранных товаров

С 1 мая 2020 года вступил в силу новый перечень отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств – членов ЕАЭС), в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок.

Всего в перечень вошло 174 вида товаров, среди которых есть продукция, закупаемая большинством заказчиков (в частности, блокноты, записные книжки, канцелярские принадлежности из бумаги и картона, моющие и стиральные средства, канцелярские или школьные пластмассовые принадлежности и др.)

Заказчик отклоняет все заявки, содержащие предложения о поставке таких иностранных товаров (за исключением товаров из государств - членов ЕАЭС), при условии, что на участие в закупке подано не менее 2 заявок, в которых предложены товары только из государств - членов ЕАЭС, и при этом предложенные товары не относятся к товарам одного и того же вида одного производителя (правило «третий лишний»).

Ограничения распространяются в том числе и на товары, поставляемые заказчику при выполнении работ, оказании услуг.

Для подтверждения страны происхождения участник закупки должен предоставить в заявке информацию о включении товара в реестр российской промышленной продукции. При исполнении контракта участник закупки предоставляет выписку из указанного реестра или копию сертификата на товар по форме СТ-1.

В случае если заявка не отклоняется в соответствии с установленными ограничениями, применяются условия допуска, предусмотренные приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н.

Дополнительно установлено, что предметом одного контракта не могут быть товары, включенные в перечень, и не включенные в него. При этом запрещено закупать вместе музыкальные инструменты и звуковое оборудование, входящие в различные производственные группы, а также другие отдельные виды промышленных товаров.

Документ:

Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 617

Увеличены предельные суммы авансов по контрактам

Соответствующие изменения внесены в постановление Правительства РФ об особенностях реализации закона о федеральном бюджете.

В государственных контрактах для федеральных нужд, заключаемых в 2020 году, заказчики могут устанавливать аванс в размере до 50 % цены контракта. Ранее предельный размер такого аванса составлял 30 %.

До 31 декабря 2020 года приостановлен запрет на установление аванса в контрактах на закупки для федеральных нужд отдельных видов товаров и услуг. Таким образом, до конца года при закупке за счет федерального бюджета товаров и услуг из перечня, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 16.01.2018 № 21-р, можно устанавливать авансовые платежи.

Кроме того, в 2020 году аванс в размере до 50 % цены контракта можно предусмотреть в контрактах на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт региональных и муниципальных объектов капитального строительства, если для их строительства предоставлены субсидии из федерального бюджета.

Изменения вступают в силу 11 мая 2020 года.

Документ:

Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 630 (изменения внесены в постановление Правительства РФ от 24.12.2019 № 1803)

Минстрой установил порядок определения НМЦК и порядок изменения цены контракта на строительство «под ключ»

С 1 мая 2020 года для закупок на строительство «под ключ» (особенности осуществления которых предусмотрены частями 56 – 63 статьи 112 Закона № 44-ФЗ) установлен порядок определения НМЦК, методика составления сметы контракта, а также порядок изменения цены контракта.

Нововведения подлежат применению, если предметом контракта одновременно является:

подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий;

выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства (ОКС).

Также в предмет такого контракта может входить поставка оборудования для оснащения ОКС.

Объект при этом должен быть включен в перечень ОКС, утвержденный Правительством РФ, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, местной администрацией.

Порядок определения НМЦК

При определении НМЦК, в целом по объекту закупки, в расчет включаются отдельными строками затраты на каждый вид работ (подготовка проекта, инженерные изыскания, строительство, поставка оборудования).

Затраты определяются следующим образом:

затраты на выполнение подрядных работ определяются на основании расчетов, выполненных с использованием укрупненных нормативов цены строительства (данные необходимо брать из Отдела 2 соответствующего сборника нормативных цен строительства);

затраты на поставку оборудования (если поставка предусмотрена контрактом) рассчитываются в уровне цен периода исполнения контракта. Стоимость оборудования определяется заказчиком методом анализа рынка на основании информации о рыночных ценах идентичного оборудования, а при их отсутствии – о стоимости аналогичного оборудования.

Результат определения НМЦК оформляется протоколом (рекомендуемые образцы оформления расчета НМЦК и протокола расчета НМЦК утверждены приказом Минстроя).

Методика составления сметы контракта

Смета контракта является основанием для формирования первичных учетных документов, предусмотренных законодательством РФ о бухгалтерском и налоговом учете.

Составление сметы контракта осуществляется без использования сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов.

Составление сметы контракта осуществляется на основании проекта сметы контракта. В свою очередь, проект сметы контракта составляется в соответствии с ранее утвержденным Минстроем порядком (приказ Минстроя России от 27.12.2019 № 841/пр). При этом стоимость проектирования, инженерных изысканий и поставки оборудования выделяются отдельной строкой сметы.

Смета контракта должна содержать наименования конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, их цены на принятую единицу измерения, и общую стоимость, определенную с учетом подлежащих выполнению объемов работ.

Порядок изменения цены контракта

Порядок применяется в следующих случаях:

если сметная стоимость превысила цену контракта (что является основанием для изменения существенных условий контракта по соглашению сторон в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 62 статьи 112 Закона № 44-ФЗ);

если цена контракта превысила сметную стоимость (что является безусловным основанием для изменения существенных условий контракта в соответствии с пунктом 2 части 62 статьи 112 Закона № 44-ФЗ).

Изменение цены контракта осуществляется только после подготовки проектной документации и (или) выполнения инженерных изысканий, а также получения положительного заключения экспертизы сметной стоимости. Изменение цены контракта оформляется дополнительным соглашением к контракту.

Изменение цены контракта осуществляется с применением индексов фактической и прогнозной инфляции по формулам, установленным приказом Минстроя.

Напомним, что при превышении сметной стоимости над ценой контракта цена контракта может быть увеличена не более чем на 30% (подпункт «а» пункта 1 части 62 статьи 112 Закона № 44-ФЗ).

Документ:

Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 175/пр

Уточнен порядок включения в реестр контрактов информации о стране происхождения товара

С 22 апреля 2020 года вступили в силу уточнения в правила направления в реестр контрактов информации о стране происхождения товара. Изменения применяются в отношении контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капремонту, сносу объекта капитального строительства:

направлять в реестр контрактов сведения о стране происхождения товара необходимо только в том случае, если этот товар можно принять к бухгалтерскому учету как отдельный объект основных средств;

если закупка проводилась в форме электронного аукциона с проектной документацией (в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ), направлять информацию о стране происхождения товара в реестр контрактов не требуется.

Документ:

Постановление Правительства РФ от 16.04.2020 № 523

Изменены правила расчета НМЦК для закупок одноразовых медицинских изделий

С 27 апреля 2020 года вступили в силу изменения в методику расчета НМЦК на поставку одноразовых медицинских изделий из ПВХ, происходящих из иностранных государств, в отношении которых установлены ограничения допуска.

Изменения коснулись порядка определения степени локализации производства медицинских изделий.

Документ:

Приказ Минздрава России, Минпромторга России от 10.03.2020 № 154н/749

Сдвинуты сроки вступления в силу требований к автобусам для перевозки детей

Дополнительные требования, предусмотренные позицией 5 приложения 1 к постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 (оказание услуг по организованной перевозке групп детей автобусами), не применяются:

в части года выпуска автобусов – до 30.06.2021;

в части оснащения автобусов аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS – до 31.05.2021.

Документ:

Постановление Правительства РФ от 28.04.2020 № 597 (изменения внесены в постановление Правительства РФ от 15.06.2019 № 772).

Участники закупок смогут просматривать реестр банковских гарантий в ЕИС

С 6 мая 2020 года в личном кабинете участников закупок ЕИС реализована возможность просмотра сведений из реестра банковских гарантий.

Участники закупок могут в режиме реального времени отслеживать включение банками в реестр информации о выданных им банковских гарантиях для обеспечения участия в электронных процедурах, а также проверять наличие в реестре гарантий, выданных под обеспечение исполнения контракта или гарантийных обязательств.

Документ:

Информационное сообщение на сайте ЕИС от 06.05.2020

Правительство определило дополнительные случаи проведения закупок у единственного поставщика

До 31 декабря 2020 года включительно закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в дополнение к случаям, предусмотренным частью 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, может осуществляться заказчиком в особых случаях, установленных Правительством РФ.

К таким случаям относится, в частности, закупка у поставщика, определенного протоколом заседания Правительства РФ, протоколами координационных и совещательных органов при Председателе Правительства РФ, планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусом.

Также указанными документами может быть предусмотрена конкретная закупка, которую можно провести у единственного поставщика.

Закупка для федеральных нужд может быть осуществлена у единственного поставщика, определенного поручением Председателя Правительства РФ в целях реализации решений Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, а также в целях реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики.

Также может быть осуществлена закупка у единственного поставщика за счет средств резервного фонда Правительства РФ, резервных фондов высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.

Заключаемый контракт должен содержать одно из предусмотренных оснований проведения закупки у единственного поставщика, а также обоснование цены такого контракта. Не позднее трех дней после заключения контракта уведомление о закупке и копия контракта должны быть направлены заказчиком в контрольный орган.

Постановление вступило в силу с 10 мая 2020 года.

Документ:

Постановление Правительства РФ от 08.05.2020 № 647

Конституционный суд постановил внести изменения в правила включения в РНП

9 апреля 2020 года признана не соответствующей Конституции РФ норма Закона № 44-ФЗ о включении в реестр недобросовестных поставщиков информации об учредителях юридического лица, которые не являются его участниками к моменту заключения и исполнения этим юридическим лицом контракта.

Согласно постановлению Конституционного Суда РФ, федеральному законодателю надлежит внести изменения в действующее правовое регулирование, а именно в пункт 2 части 3 статьи 104 Закона № 44-ФЗ.

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина РФ, сведения о котором были включены в РНП, несмотря на то что на момент заключения контракта гражданин РФ не являлся участником юридического лица – исполнителя по контракту.

Документ:

Постановление Конституционного Суда РФ от 09.04.2020 № 16-П

ФАС разъяснила последствия отмены закупки в связи с отзывом финансирования

В информационном письме от 24 апреля 2020 года Федеральная антимонопольная служба сообщила, что при рассмотрении жалоб территориальным органам ФАС следует учитывать наличие причинно-следственной связи между отзывом финансирования, ранее доведенного до заказчика, и отменой закупки.

Речь в письме идет об отмене закупок в нарушение установленных Законом № 44-ФЗ сроков, когда такая отмена связана с перераспределением бюджета на другие цели – на обеспечение мероприятий по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, если у заказчика было отозвано финансирование из-за перераспределения средств на мероприятия для борьбы с коронавирусом, то отмена закупки с нарушением срока не будет основанием для выдачи предписания и привлечения заказчика к административной ответственности.

Документ:

Письмо ФАС России от 24.04.2020 № ИА/35242/20

ФАС выработала критерии формирования лотов на содержание, ремонт автомобильных дорог

Федеральная антимонопольная служба сформулировала критерии, нарушение которых в совокупности означает, что лот закупки сформирован неправомерно.

При закупке работ по содержанию/ремонту автомобильных дорог города такими критериями являются:

для города с численностью населения не более 1 млн жителей – НМЦК одного лота не должна превышать 1 млрд рублей;

для города с численностью населения более 1 млн жителей – НМЦК одного лота не должна превышать 1,5 млрд рублей;

срок исполнения обязательств по контракту должен составлять не менее 6 месяцев.

При закупке работ по содержанию/ремонту автомобильных дорог субъекта РФ такими критериями являются:

для I – III климатической зоны – юг России (тропическая зона), запад и северо-запад страны, территория Приморья (субтропическая зона), южные районы Сибири и часть Дальнего Востока (умеренная зона) – НМЦК одного лота не должна превышать 1 млрд рублей;

для IV и Особой климатической зоны – Якутия, северная Сибирь, северные районы Дальнего Востока (полярная зона), район Чукотки и Заполярье – НМЦК одного лота не должна превышать 1,4 млрд рублей;

для субъекта РФ, численность населения столицы которого составляет более 1 млн жителей, НМЦК одного лота не должна превышать 1,5 млрд рублей;

для городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург НМЦК одного лота не должна превышать 3 млрд рублей;

срок исполнения обязательств по контракту должен составлять не менее 6 месяцев.

Предполагается, что территориальные органы ФАС России будут руководствоваться указанными критериями при рассмотрении жалоб и проведении проверок.

Документ:

Письмо ФАС России от 24.04.2020 № ИА/35241/20

ФАС выработала критерии формирования лотов при закупке модульных фельдшерско-акушерских и ветеринарных пунктов

Федеральная антимонопольная служба сформулировала критерии, нарушение которых в совокупности означает, что лот закупки сформирован неправомерно:

в один лот не должна включаться поставка модульных фельдшерско-акушерских и ветеринарных пунктов более, чем в одном субъекте РФ;

НМЦК одного лота не должна превышать 500 млн рублей.

Предполагается, что территориальные органы ФАС России будут руководствоваться указанными критериями при рассмотрении жалоб и проведении проверок.

Документ:

Письмо ФАС России от 24.04.2020 № ИА/35239/20